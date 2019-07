Sneijder non si dà pace per Yolanthe Lei è bollente sui social

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Marco GentileCabau e Wesleyhanno divorziato qualche mese fa dopo nove anni di matrimonio. L'ex Inter difende la sua privacy sui, la modella incanta su Instagram Wesleyavrebbe potuto fare molto di più in carriera, ma nonostante questo ha vinto una Champions League, da protagonista, nel 2009-2010 quando vestiva la maglia dell'Inter. Il 35enne di Utrecht, dopo essersi formato nell'Ajax e dopo aver giocato per due anni per il Real Madrid, si trasferì a Milano alla corte di José Mourinho disputando una stagione spaziale un po' come tutta l'Inter che conquistò il Triplete in quella favolosa annata. L'olandese era uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi nerazzurri e lasciò Milano nel gennaio del 2013 per andare a giocare in Turchia al Galatasaray. Dopo la disastrosa esperienza al Nizza in Ligue 1,ora veste la maglia del club ...

