MotoGp | Danilo Petrucci non si nasconde | “Marquez ha fatto un passo più grande di noi”

(Di martedì 16 luglio 2019) Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere.ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three. AFP/LaPresse Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ma il pilota della Ducati non può abbassare la guardia: “sono contento della mia situazione nel Mondiale, perché sono terzo ed ho aumentato il mio vantaggio su Rins, che è quarto. Voglio lavorare di più, non perché ne ho bisogno, ma perché questo mi rende più affamato per il resto della stagione. Mi motiva molto, perché ora voglio finire tra i primi tre. Al momento le cose sono difficili, ma ci dobbiamo credere e soprattutto in fabbrica ...

