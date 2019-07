Morte Cucchi | altri otto carabinieri rinviati a giudizio per depistaggio

Stefano Cucchi - 8 carabinieri a processo per i depistaggi sulle cause della Morte : Otto carabinieri sono stati rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi sulle cause della morte di Stefano Cucchi. Si apre quindi un quarto processo che vede alla sbarra la catena di comando dell’Arma che – secondo le accuse – avrebbe prodotto falsi per sviare le indagini. La prima udienza è fissata per il 12 novembre. A dover affrontare il processo sarà, tra gli altri, il generale ...

Caso Cucchi a Roma - Casarsa si difende : "Uniche informazioni le ebbi da Tomasone". Ilaria : "Decisero Morte di Stefano a tavolino" : L'allora comandante dei carabinieri della capitale, imputato al processo per depistaggio sulla morte del geometra Romano, chiama in causa il suo superiore

Caso Cucchi a Roma - generale Casarsa : "Nessun contatto con medici legali". Ilaria : "Decisero Morte di Stefano a tavolino" : L'allora comandante dei carabinieri della capitale è imputato al processo per depistaggio sulla morte del geometra Romano

Depistaggio per Morte Cucchi - Arma dei carabinieri e Palazzo Chigi parti civili : Il giudice preliminare di Roma ha ammesso come parti civili l’Arma dei carabinieri, la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell’Interno nel procedimento che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere messo in atto falsi e depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi. Il gup, Antonella Minunni, ha dato l’ok alla costituzione anche per i familiari di Cucchi, per il carabiniere Riccardo Casamassima, il ...

Cucchi - ipotesi Morte "frattura sacrale" : 13.48 L'ipotesi principale del decesso di Stefano Cucchi è la morte improvvisa e inaspettata in paziente affetto da epilessia,quella secondaria è"la frattura traumatica sacrale" e concausa la dilatazione della vescica che avrebbe provocato problemi cardiaci.Lo hanno detto i periti nominati dal Gip in aula nell' inchiesta bis sulla morte di Cucchi. "Ci sono voluti 10 anni.Oggi è la prima volta che sento un perito dire che se Stefano non fosse ...

Caso Cucchi - 3 archiviazioni nell’inchiesta per depistaggio. La sentenza del processo per la Morte è attesa il 26 novembre : La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto ...