Commissione Ue | dibattito per l’elezione di von der Leyen | “Usare tutta la flessibilità

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) “Quarant’anni dopo finalmente è una donna ad essere candidata alla Presidenza dellaeuropea“. Ha esordito così, strappando il primo applauso in Aula, Ursula von der, la ministra tedesca della Difesa designata alla presidenza dell’esecutivo europeo, al momento di aprire ila Strasburgo nel giorno del voto che dovrebbe sancirne l’elezione: ha ricordato Simone Veil, diventata nel 1979 la prima presidente donna del Parlamento europeo. Per quanto riguarda il patto di stabilità “servono riforme e investimenti. Dobbiamo far sì che possa essere utilizzata” a questo fine “laprevista dalle regole. Non è il popolo che serve l’economia, ma è l’economia che è al servizio del nostro popolo”, ha detto von der, ribadendo quanto assicurato ieri ai Socialisti in una lettera. Poi è tornata sulla necessità ...

Europarl_IT : Domani al Parlamento europeo si discute e vota la candidatura di Ursula von der Leyen a presidente della Commission… - PE_Italia : ??Al Parlamento europeo il dibattito con la candidata alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen… - PE_Italia : ??In che modo la candidata alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen vede il futuro dell'Unione… -