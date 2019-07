Ci sono 2 milioni di contratti per diplomati e laureati I più introvabili? Gli

Cairo chiama De Laurentiis : “25 milioni per Verdi sono troppi” però ci vuole tempo : La Stampa scrive di un contatto telefonico tra il presidente del Torino e Aurelio De Laurentiis. L’oggetto del contendere è Simone Verdi, che piace tanto al club allenato da Mazzarri ma che il presidente azzurro non intende svendere. De Laurentiis chiede 25 milioni, per Cairo sono troppi. La trattativa è lunga e Cairo lo ha constatato con la sua telefonata al presidente del Napoli. Verdi resta la prima scelta per l’attacco granata ma ...

Inps - nel 2018 evasi contributi per per 1.117 milioni di euro. Di Maio : “sono in arrivo oltre 5000 assunzioni” : A fine 2018 l’evasione contributiva accertata dall’Inps ammonta a 1.117 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione programmatica 2020-2022 presentata oggi dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto presieduto da Guglielmo Loy, in cui si indica tra gli obiettivi a breve termine quello di “potenziare l’efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti”: “Le entrate contributive ...

Istat : gli italiani sono 55 milioni - è crollo demografico. Nascite -4% : Siamo sempre di meno e se non ci fossero gli immigrati il numero sarebbe ancora più piccolo. Lo dice l’ultimo studio dell’Istat secondo cui il declino demografico in Italia è rallentato dalla crescita dei cittadini stranieri. Dal 2015 la popolazione residente è in diminuzione, configurando per la prima volta negli ultimi 90 anni una fase di declino...

Gli italiani sono 55 milioni - in calo dopo 90 anni. In 5 anni scomparsa una città come Palermo : Per la prima volta negli ultimi novant’anni l’Italia è in fase di declino demografico. A dichiararlo è l’Istat, nel Report sul bilancio demografico diffuso oggi, che afferma che la popolazione italiana è scesa a 55 milioni 104 mila: 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Dal 2014 al 2018, la popolazione è diminuita di 677mila persone: una perdita pari alla scomparsa di una città grande come Palermo. A causare il ...

Gazzetta : Verdi e Inglese possono fruttare 50 milioni : Il Napoli tratta per Manolas e James Rodriguez, ma non dimentica la priorità di vendere. Proprio in questi giorni Giuntoli segue Inglese e Verdi che hanno parecchie pretendenti in serie A. Pare infatti che ci sia una lunga fila per i due calciatori del Napoli: Fiorentina, Atalanta, Sampdoria e Torino. Quello che spaventa le società sono però le richieste dei De Laurentiis, 30 milioni per Inglese e 25 per Verdi, senza trattare. Se dunque si ...

Superenalotto - l'estrazione più ricca della storia : in palio ci sono 178 milioni e 100 mila euro : Oggi, sabato 29 giugno, va in scena l'estrazione più ricca della storia del Superenalotto. In palio ci sono 178 milioni e 100 mila euro, al momento il premio più alto nel mondo per una lotteria. Il matematico Roberto Natalini, direttore dell'Istituto applicazioni del calcolo del Cnr, afferma: "Ci so

Gli inglesi sono furiosi! Harry e Meghan - trasloco da 2 - 7 milioni di euro a carico dei sudditi : La ristrutturazione del Frogmore Cottage, la nuova casa dei neo sposi Meghan e Harry, è stata sostenuta a spese dei contribuenti britannici, i quali lamentano le spese folli della Royal Family. Dopo la nascita del Royal Baby Archie, Meghan Markle e il principe Harry sono tornati al centro dell'attenzione mediatica, per aver lasciato Kensington Palace, dove si vedevano costretti a vivere con i coinquilini Kate Middleton e ...

Juve e De Ligt sono molto vicini - trattativa da 70 milioni : Sembrava fosse davvero ad un passo dal Barcellona, dove è arrivato anche il suo compagno all'Ajax De Jong, invece De Ligt non ha trovato l'accordo con i blaugrana. A quel punto si sono inserite con forza sia il Paris Saint Germain che la Juventus: i parigini hanno fatto un'offerta interessante, ma pare che i bianconeri si siano mossi meglio. Nei giorni scorsi infatti Paratici è stato a Parigi dove, oltre all'affare relativo ad Adrien Rabiot, ...

Calciomercato Juventus – Dall’Olanda ne sono sicuri : pronti 70 milioni per De Ligt - battuta la concorrenza : Dall’Olanda arrivano conferme sull’affare De Ligt-Juventus: i bianconeri avrebbero offerto 70 milioni all’Ajax per il giovane e talentuoso difensore La Juventus guarda al futuro e prova a blindare la sua difesa con uno dei più grandi prospetti del calcio europeo. I bianconeri, già da tempo, hanno messo gli occhi su Matthijs De Ligt, giovane difensore dell’Ajax e della nazionale olandese. Personalità, talento e piedi ...

Fra l'Inter e Lukaku ci sono 85 milioni. Marotta ha l'accordo col belga - lo United chiede troppo : Inter (deve fare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno), Roma, Milan hanno necessità di mettere a posto il bilancio per rientrare nei paletti Uefa. In casa nerazzurra arrivano notizie dalla doppia lettura per quanto riguarda Lukaku 26 anni, primo obiettivo di Conte per l' attacco. Il calciato

Lavoro - 10 anni dopo la crisi +100% di occupati part time anche se vorrebbero il tempo pieno. E 1 - 9 milioni sono donne : Più di 2,7 milioni di italiani, il 107% in più rispetto al 2008, hanno un’occupazione part-time anche se vorrebbero lavorare (e quindi guadagnare) di più. E 1,9 milioni sono donne. E’ la grande trasformazione del mercato del Lavoro italiano nei dieci anni dopo la crisi, fotografata nel Rapporto annuale 2019 dell’Istat. Lo scorso anno gli occupati hanno superato il livello raggiunto prima della grande recessione, toccando quota ...

Hong Kong - marea umana in piazza. Secondo gli organizzatori sono quasi due milioni : sono quasi due milioni di persone, Secondo gli organizzatori, quelle scese in piazza a Hong Kong per ottenere che il progetto di legge sull’estradizione in Cina sia definitivamente ritirato invece che soltanto “sospeso”, come annunciato ieri dalla governatrice Carrie Lam, che di fatto ha preso tempo, diventando bersaglio dei manifestanti, che ora n...

Febbre tattoo - 5 milioni gli italiani che li sfoggiano : la maggior parte sono maschi : L'età del primo tatuaggio oscilla tra i 20 e 9 15 anni, molti dopo il primo non ne possono più fare a meno

Degli 850 milioni di donazioni promesse per Notre Dame - ne sono stati versati solo il 9% : Soltanto il 9% delle promesse di donazioni per la ricostruzione della basilica di Notre-Dame devastata dall’incendio del 15 aprile sono state versate, un totale di 80 milioni su 850, secondo quanto riferito questa mattina dalla radio France Info.I versamenti effettuati provengono soprattutto da privati e sono arrivati con assegni o bonifici. Per quanto riguarda le donazioni più importanti, quella di 200 milioni della famiglia ...