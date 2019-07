Wanda Nara incidente con la moto d’acqua sul lago di Como

VIDEO – Lago di Como - incidente Wanda Nara : si ribalta con la moto d’acqua : incidente Wanda Nara sul Lago di Como Wanda Nara era con alcuni amici a trascorrere la domenica pomeriggio sul Lago di Como e proprio in loro compagnia stava facendo un giro con la moto d’acqua lungo il Lago. Improvvisamente lo scooter sul quale stavano ha avuto qualche problema e ha ribaltato Wanda ed i suoi amici in acqua. Niente di grave per i tre che sono stati ripescati e riportati a riva come si vede nel VIDEO postato dalla ...

Messaggero : Incontro Wanda Nara-Giuntoli - ma Mauro preferisce la Juve : Se De Laurentiis ha pubblicamente detto di non aver alcuna intenzione di incontrare Wanda Nara dopo l’ultimo Incontro di 3 anni fa, l’ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di incontrarla ancora. Mi è stato sufficiente quell’Incontro. Anche perché Icardi non rientra nelle necessità del Napoli. lo stesso non vale per Cristiano Giuntoli. Clamorosa indiscrezione quella che arriva dall’edizione odierna del Messaggero, secondo ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...

Icardi via dal ritiro dell’Inter - l’argentino si rilassa in famiglia : Wanda Nara lo consola sul lago di Como [FOTO] : Dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter ieri, l’argentino è tornato nella sua villa sul lago di Como per trascorrere qualche ora di relax Mauro Icardi è sempre più fuori dall’Inter, l’argentino infatti ha lasciato ieri il ritiro di Lugano per fare ritorno a casa, dove si allenerà in solitudine in attesa di novità dal mercato. Maurito non è stato convocato per la tournée in Asia, per questo motivo avrà più tempo per ...

Wanda Nara scatenata... dopo Tiki Taka parteciperà ad Amici Vip? : Wanda Nara ha fatto un provino per l'agenzia di Maria De Filippi per prendere parte alla nuova edizione di Amici Vip che partirà a settembre. L'argentina dovrebbe essere stata confermata anche da Tiki Taka. Il futuro di Mauro Icardi è ancora incerto e ci sono diverse opzioni sul tavolo di Wanda Nara: Juventus, Napoli, Atletico Madrid o restare all'Inter per due anni da fuori rosa fino a scadenza di contratto. Se Maurito sta passando ...

Anticipazioni Amici di Maria : Wanda Nara avrebbe fatto il provino per l'edizione Vip : Cosa ci faceva Wanda Nara negli studi dove in questo periodo sono in corso i provini per un nuovo programma di Canale 5? Secondo le indiscrezioni divulgate dal Corriere dello Sport, la moglie di Mauro Icardi potrebbe entrare a far parte del cast della prima edizione Vip di Amici di Maria De Filippi. Durante i tre giorni che ha trascorso recentemente a Roma, infatti, l'argentina avrebbe anche sondato il terreno per un suo eventuale debutto nel ...

Fischiano le orecchie di Maxi Lopez - la frecciata arriva dall’avvocato di Wanda Nara : “ha lasciato i figli senza cibo…” : L’avvocato della moglie-agente di Mauro Icardi ha attaccato duramente Maxi Lopez, lanciandogli una durissima frecciata Non si placano le scintille sull’asse Maxi Lopez-Wanda Nara, i due continuano a lanciarsi frecciate dopo la burrascosa fine del loro amore. L’ultima in ordine di tempo è quella dell’avvocato della show girl argentina, Ana Rosenfeld, che ha attaccato duramente l’ex Milan ai microfoni del ...

Quella notte non mi fecero dormire! La bollente passione tra Maradona e Wanda Nara : Prima di arrivare in Italia, pare che la moglie e agente di Mauro Icardi ebbe un fugace incontro con Diego Maradona. Wanda Nara ha sempre negato che fosse successo qualcosa tra lei e l’ex Pibe de Oro, ma la celebre attrice Mirtha Legrand ha raccontato un aneddoto su Wanda Nara. Nel loro Paese natale circola da tempo la voce di questo incontro hot. I giornali scandalistici, all’epoca, scrissero addirittura che la moglie e agente di Mauro ...

Icardi al Napoli - De Laurentiis : “Non ho intenzione di incontrare Wanda Nara” : De Laurentiis affronta i temi di mercato del Napoli: “Icardi non è una necessità. James? Richieste ingiuste del Real Madrid”.“powered by Goal”Aurelio De Laurentiis diventa protagonista nel ritiro di Dimaro del Napoli, dove i giocatori hanno iniziato ad allenarsi agli ordini di Carlo Ancelotti. Il presidente del club partenopeo, da pochi giorni al seguito della squadra in Trentino, è tornato a parlare nuovamente dei temi di ...

SportMediaset : Domani incontro De Laurentiis-Wanda Nara : Ultimissime di mercato: SportMediaset rilancia la pista Mauro Icardi per il Napoli. Secondo Marco Barzaghi, inviato dell’emittente sull’Inter, il club azzurro starebbe per riempire il posto vacante in attacco. Si apre una nuova possibilità per l’argentino, il presidente De Laurentiis sarebbe pronto al tutto per tutto per convincerlo a scegliere Napoli e non la Juventus. SportMediaset ci proverà Domani in un incontro ...