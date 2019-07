Lisa Agnelli | nuova fidanzata di Fabio Testi Chi è? La violinista ha 47 anni in meno

Fabio Testi - baci a Lisa Agnelli : lei ha 47 anni meno di lui : 77 anni e non sentirli. Fabio Testi è stato immortalato dai paparazzi di Diva e Donna con una nuova compagna al suo fianco. La 30enne Lisa Agnelli, che calcolatrice alla mano ha 47 anni in meno dell'attore, divo degli anni '70.baci e sorrisi di pura complicità tra i due neo piccioncini, con Testi in passato due volte marito. La prima con Lola Navarro, sua sposa dal 1979 al 1996, nonché madre dei suoi tre figli Fabio, Thomas e Trini. Il 3 ...