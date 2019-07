Le incredibili assurdità della razza umana | aumenta la fame nel mondo e aumentano gli

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Nel 2018 circa 820 milioni di persone nelnon hanno avuto cibo a sufficienza, rispetto agli 811 milioni dell’anno precedente: l’aumento è stato registrato per il terzo anno consecutivo. L’allarme arriva dalla Fao, con la pubblicazionenuova edizione del rapporto annuale Statosicurezza alimentare enutrizione nel2019. I dati evidenziano la grandezzasfida di raggiungere l’Obiettivo di sviluppo sostenibileZero entro il 2030. I tempi dei progressi fatti per dimezzare il numero di bambini rachitici e ridurre il numero di quelli con basso peso alla nascita sono troppo lenti, scrive l’agenzia Onu, il che secondo il rapporto rende ancora più difficile raggiungere gli obiettivi nutrizionali dell’OSS 2. Allo stesso tempo a queste sfide si aggiungono sovrappeso e obesità, che continuano adre in tutto il, ...

