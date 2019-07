La Spiaggina è tornata ed è elettrica

gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Laera la versione balneare della mitica 500, modello progettato nella seconda metà degli anni Cinquanta da Dante Giacosa, che ha rivoluzionato l'intero panorama automobilistico italiano. Inizialmente nata su richiesta di alcuni facoltosi clienti che avevano bisogno di un mezzo versatile e originale per distinguersi nelle località estive di villeggiatura più chic, fu poi prodotta in serie limitata da alcuni carrozzieri. La ricetta era semplice: eliminare il tetto - che in alcuni casi veniva poi sostituito da un tendalino centinato in cotone, le portiere e tutte le superfici vetrate ad esclusione del parabrezza. Il rivestimento in similpelle dei sedili era poi rimpiazzato dalla tela o da sedute in vimini, in grado di essere utilizzate anche con un costume bagnato. Una delle più celebri fu sicuramente la 500 Boano Spiaggia, realizzata nel 1958 in soli due esemplari: i ...