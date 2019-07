Deborah Ballesio | la profezia della sua morte nel libro che stava scrivendo | «Vorrei

attualitavip.myblog

(Di lunedì 15 luglio 2019) «Mi sembra di essere prigioniera e di non potermi liberare più dalla paura»., la donna di 40 anni uccisa dall’ex marito durante una serata di karaoke, aveva profetizzato la sua fine nelle pagine di unscritte insieme a un suo amico scrittore. Come riporta il Corriere.it la donna aveva scelto di raccontaresua esperienza ma già sembrava sapere quale sarebbe stata la finesua storia. Edoardo Raspelli, famoso critico gastronomico e amico diaveva raccolto i suoi racconti in merito alla turbolenta storia con l’ex marito Daniele Massari e oggi racconta in lacrime cosa era accaduto. La vittima sapeva già come sarebbe andata. La donna aveva iniziato a temere per la sua incolumità con le prime botte da parte dell’ex, inizialmente aveva scelto di non enunciare, ma aveva paura: «La mattina mi sveglio sperando che lui sia di buon umore, che ...

