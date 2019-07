Cafù – Dal verdeoro del Brasile al rosso in banca Proprietà in pignoramento

forzazzurri

(Di lunedì 15 luglio 2019) Stando a quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset il “pendolino”è sommerso dai debiti. Nel mirino la sua società.– L’ex campione gialloè al verde a causa della società di procuratori brasiliana gestita insieme alla moglie. “L’ex capitano della Selecao campione del mondo nel 2002, Cafu, è stato travolto da debiti milionari e recentemente avrebbe perso cinquesu decisione di un Tribunale brasiliano: lo rende noto il quotidiano Folha de S.Paulo. La mancata copertura di prestiti e debiti creata da Capi Penta International Player, una società di procuratori sportivi di atleti che appartiene al 49enne ex giocatore e a sua moglie, Regina, avrebbe inoltre provocato ildi altre 15della coppia. “È un mio problema personale. Posso dare i miei immobili, la mia macchina, la mia casa, posso ...

