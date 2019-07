Novak Djokovic batte Roger Federer in una finale-maratona storica di Wimbledon

Wimbledon 2019 : nella finale più lunga Novak Djokovic doma Roger Federer per 13-12 al tie-break del quinto set : Al termine di una finale al cardiopalma, una delle più belle di sempre, durata 4 ore e 57 minuti, la più lunga della storia del singolare maschile di Wimbledon, Novak Djokovic ha battuto Roger Federer col punteggio di 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12. Nel quarto game è Djokovic il primo, a causa di un paio di distrazioni, a concedere una palla break che però lo svizzero manca sbagliando il dritto, nel game successivo Roger si aggrappa al servizio per ...

È stata la prima finale del singolare maschile di Wimbledon, dal 2014 ad oggi, ad arrivare al quinto set.

Wimbledon 2019 : Roger Federer - Rafael Nadal e il tempo che non passa. Novak Djokovic e qualche possibile problema : E’ stata una giornata veramente intensa, quella vissuta sul Centre Court di Wimbledon per le semifinali maschili, che hanno visto i tre migliori interpreti del tennis mondiale, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, succedersi nei loro impegni, e gli ultimi due sfidarsi per la quarantesima volta. L’uomo che in tanti hanno definito “intruso”, ma che di intruso alla fine dei conti non ha avuto proprio niente, ...

Novak Djokovic ha battuto Roberto Bautista Agut e si è qualificato alla finale di Wimbledon : Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut in quattro set (6-2, 4-6, 6-3, 6-2) nella semifinale di Wimbledon, accedendo per la sesta volta in carriera alla finale del torneo. Djokovic, che ha vinto quattro edizioni di

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic in finale - Bautista Agut lotta molto bene - ma perde in quattro set : Novak Djokovic è il primo finalista dell’edizione 2019 di Wimbledon. Il serbo, dopo 2 ore e 48 minuti di match, supera lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-2, ritrovandosi a soffrire più del dovuto un avversario coriaceo, mai domo. Il numero 1 del mondo torna dunque all’ultimo atto sui sacri prati, dove l’anno scorso cominciò il suo ritorno ai vertici globali con il successo sul sudafricano Kevin ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic non ha pietà e conquista la semifinale. Goffin sconfitto in tre set : Novak Djokovic non ha pietà e conquista la semifinale a Wimbledon. Il serbo accede per la nona volta nella sua carriera al penultimo turno dei Championships e si porta a casa la 70esima vittoria in questo Slam. Niente da fare per il belga (n.23 del mondo) David Goffin, costretto ad arrendersi alla grande solidità di Nole, uscito vittorioso con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 in 1 ora e 59 minuti di gioco. Djokovic attende il vincente della sfida tra ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic vola senza problemi ai quarti - sconfitto in tre set Ugo Humbert : Basta un facile successo a Novak Djokovic per qualificarsi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il serbo supera con il punteggio di 6-3 6-2 6-3 il francese Ugo Humbert, alla sua prima presenza ai Championships, senza mai lasciargli alcuna speranza sull’esito del match. Il numero 1 del mondo entra per l’undicesima volta ai quarti sui sacri prati, e attende ora il belga David Goffin, che ha sconfitto in quattro set lo ...

Wimbledon – Novak Djokovic passeggia sul prato dei Championships : Humbert travolto in 3 set : Novak Djokovic accede con facilità ai quarti di finale di Wimbledon: il tennista serbo spazza via il francese Ugo Humbert in 3 set È il favorito numero 1 del torneo, nonché campione in carica e primo nome in vetta alla classifica ATP: caratteristiche che dimostra in campo match dopo match. Novak Djokovic avanza con semplicità ai quarti di finale di Wimbledon, superando Ugo Humbert (numero 66 ATP) in 1 ora e 44 minuti di gioco. Il tennista ...

Wimbledon 2019 - Novak Djokovic : “Nessun Top10 dalla mia parte - devo approfittarne verso la finale” : Una vittoria meno scontata del previsto quella centrata da Novak Djokovic nel terzo turno di Wimbledon 2019 contro il polacco Hubert Hurkacz. Un 7/5 6/7 6/1 6/4 che ha spianato la strada al vincitore dell’edizione 2018 verso la seconda settimana all’All England club ed agli ottavi di finale del Major più illustre del panorama tennistico. Un successo meritato dopo un match combattuto e intenso, che permette ora al serbo di guardare ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic liquida in tre set Denis Kudla ed accede al terzo turno : Missione compiuta per Novak Djokovic. Nell’ultimo match in programma sul Centrale di Wimbledon, il campione serbo (n.1 del mondo) si è imposto contro l’americano Denis Kudla (n.111 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in 1 ora e 33 minuti. Un match di buona qualità quella dell’asso nativo di Belgrado, mettendo in mostra il solito repertorio tutta solidità ed elasticità. Pronostici rispettati e campione in carica che ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic sbriga la pratica Kohlschreiber e conquista il secondo turno : Novak Djokovic esordisce con un comodo successo a Wimbledon. Sul Centrale il campione in carica ha superato con il punteggio di 6-3 7-5 6-3 il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.57 del mondo), accedendo al secondo turno dove lo attende l’americano Denis Kudla, uscito vittorioso dal match contro il tunisino Malek Jaziri per 6-4 6-1 6-3. Una buona prova quella del n.1 del ranking che, soprattutto nell’ultimo parziale, ha messo in mostra ...

Tennis - Ranking ATP (1° luglio) : Novak Djokovic comanda - Fabio Fognini n.10 e leader azzurro - Sonego scala la classifica : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis, nel giorno in cui Wimbledon avrà inizio. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (che punta alla nona corona ai Championships), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Wimbledon 2019 : dopo la battuta d’arresto del Roland Garros Novak Djokovic vuole il pokerissimo sui prati londinesi : La sconfitta nell’arco di due giorni nella semifinale del Roland Garros contro Dominic Thiem è sicuramente stata un brutto colpo per Novak Djokovic che ora però è pronto a continuare la sua corsa da numero 1 a Wimbledon, uno dei tornei del Grande Slam nel quale si trova meglio, a parte ovviamente l’Australian Open, da lui conquistato per ben sette volte. A Parigi il serbo avrebbe potuto vincere il quarto Major consecutivo, come riuscì a fare tra ...