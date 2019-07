Mentre fa una foto scivola e cade nelle cascate di Cittiglio | morto 23enne

Ostuni - dopo una lite accoltellato in strada Mentre passeggia con la moglie : morto 44enne : La polizia sarebbe già sulle tracce dell'aggressore. La vittima è riuscita ad arrivare in auto in ospedale, dove poi è morta nonostante i tentativi di soccorso operati dai medici

Si schianta in auto Mentre fa una diretta Facebook. Muore il figlio di 14 anni : L'uomo che ieri notte ha perso il controllo della sua auto sull'A29, causando la morte di uno dei due figli che erano a bordo della vettura con lui, stava trasmettendo un video in diretta in Facebook. L'episodio è emerso nell'ambito dell'indagine avviata dalla Procura di Trapani e coordinata dalla Polizia Stradale. Nell'incidente, avvenuto all'altezza dello svincolo Alcamo Est, è deceduto Francesco, 14 anni, mentre il secondo figlio, ...

Tragedia alle saline in Sardegna : operaio di 67 anni muore Mentre sale su una macchina : Dario Garau, un operaio di 67 anni, ha perso la vita ieri poco dopo l'arrivo all'ospedale Sirai di Carbonia, dove era stato trasportato a seguito delle ferite riportate nell'incidente sul lavoro avvenuto nelle "saline di Sant'Antioco", nel territorio di San Giovanni Suergiu, nel Sulcis. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo stava salendo su una grossa macchina operatrice, che in quel momento era spenta, per mettersi alla ...

Violentano una donna e la rapinano : fermati dalla polizia Mentre preparavano la fuga : La polizia ha rintracciato e fermato due stranieri, un 20enne di origini irachene e un 30enne egiziano, accusati di violenza...

Bimba caduta da una nave da crociera Mentre era in braccio al nonno : “Lui pensava ci fosse un vetro di protezione” : FQ Magazine nonno gioca con la nipote sul ponte di una nave da crociera e la espone nel vuoto: tragico incidente Vanno avanti le indagini sulla morte di Chloe Wiegland, la Bimba di 18 mesi originaria dell’Indiana, morta dopo essere caduta da un’altezza di almeno 100 metri mentre si trovava in braccio al nonno materno, Salvatore Anello, a bordo di ...

Salvatore muore a 17 anni! Travolto da una Mercedes Mentre torna a casa dalla Notte Bianca : Aveva solo 17 anni Salvatore Serpentino, il ragazzo investito e ucciso intorno alle 2 e 30 della scorsa Notte mentre pedalava in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Grisendi e via Gonzaga a Sesso, nel comune di Reggio Emilia. A travolgerlo, mentre stava tornando a casa dopo una serata in compagnia dei suoi amici, è stata una Mercedes. Il giovane aveva trascorso la serata a Cadelbosco Sopra dove si è svolta la Notte Bianca. Sul posto, ...

Palo del Colle. Muore Mentre era a pesca su una canoa a Nova Siri : Un uomo di Palo del Colle (Bari) era a pesca su una canoa quando è rimasto impigliato a qualche corda

Ragno violino - morso a una ragazza Mentre prende il sole : la 28enne in ospedale : Torna l'incubo del Ragno violino, uno dei più velenosi in Italia. Una ragazza di 28 anni è stata morsa dal Ragno violino a Collecchio (Parma) mentre prendeva il sole e per lei...

No - non conviene usare un Samsung Mentre fai surf (e per questo rischia una multa) : Samsung, le pubblicità finite sotto la lente del garante dei consumatori in Australia (Accc) Samsung rischia di dover pagare una multa di milioni di dollari in Australia per pubblicità ingannevole. La Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori (Accc) ha accusato il colosso tecnologico sudcoreano di aver diffuso oltre 300 spot ingannevoli dal 2016 al 2019 rispetto alla presunta resistenza all’acqua dei suoi smartphone. Tra le ...

La Ferragni offesa Mentre stava uscendo da un taxi : 'Senza trucco sta una m....' : Chiara Ferragni è una delle influencer più conosciute ed amate in Italia. Le sue attività quotidiane sono molto amate e seguite sui social da parecchi fan, che adorano osservare attimi della sua vita sia in ambito lavorativo con la famiglia. Come ogni influencer però, la moglie di Fedez non è esente da critiche e commenti negativi, che non tardano mai ad arrivare quasi sotto ogni foto pubblicata dalla stessa nell'arco delle giornate. La donna è ...

Rifiuti Roma - disavventura glamour per la presidente di Ama : Mentre lei fotografa una catasta di rifiuti - Hugh Grant le strappa il cellulare : Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata Romana dei rifiuti, era in ...

Le sparano Mentre è incinta durante una lite - la sentenza assurda : accusata di omicidio per la morte del feto : L’Alabama torna a far parlare di sé con una notizia che ha dell’incredibile e distrugge decenni di conquiste di diritti per le donne. Una donna di 27 anni, incinta al quinto mese di gravidanza, viene colpita da un proiettile allo stomaco durante una lite. Ora, secondo il giudice, lei è rea di omicidio colposo per la morte del bambino che portava in grembo. Arrestata, Marshae Jones è uscita dopo aver versato una cauzione di 50 mila ...

Roma - poliziotto accoltellato Mentre seda una lite a Tor Bella Monaca : è fuori pericolo : Un agente di polizia del Reparto volanti è stato accoltellato nel primo pomeriggio in via Cochi, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Il poliziotto era intervenuto per sedare una lite familiare, quando un uomo, con precedenti, ha tentato la fuga. Dopo essere stato bloccato il pregiudicato, forse sotto effetto di stupefacenti, ha colpito più volte l’agente al torace. Soccorso dai colleghi è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ...