Ancora in fuga l' uomo che ha sparato e ucciso l' ex moglie durante un karaoke

(Di domenica 14 luglio 2019) Unhal'ex, Deborah Ballesio,una serata diai bagni 'Acquario' a Savona. Un'altra donna, di circa 60 anni, è stata ferita gravemente, mentre una giovane sarebbe stata colpita di striscio da un proiettile. È successo intorno alle 22.30 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'è entrato nel locale dalla spiaggia e hatra la gente. Molti si sono nascosti sotto i tavoli. Sul posto carabinieri e ambulanze. L'è fuggito, armato. A sparare Domenico Massari, 48 anni, ex carabiniere, già condannato per stalking nei confronti della donna, alla quale aveva anche incendiato il night "Follia", nel 2015, ad Altare. Per quella vicenda l'aveva patteggiato una pena di 3 anni e 2 mesi. La donna è stata colpita mentre cantava. Il locale, stando alle testimonianze raccolte, era pieno al momento della ...

