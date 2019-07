Wimbledon | la finale è Djokovic-Federer | domenica 14 luglio in onda su Sky

LIVE Serena Williams-Halep 0-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : è iniziata la finale femminile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Halep, break! Dritto largo di Williams! 30-40 Rovescio in rete di Williams, palla break! 30-30 Rovescio lungo di Williams. 30-15 Prima vincente di Williams. 15-15 Passante di dritto vincente di Halep. 15-0 Risposta di dritto in rete di Halep. 0-0 Inizia il match, al servizio Serena! 15.06 Le due tenniste provano i servizi, fra poco si comincia! 15.01 Incomincia il palleggio di ...

Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : come vedere la partita in diretta : Roger Federer e Novak Djokovic si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2019 che andrà in scena domenica 14 luglio, lo svizzero affronterà il serbo nell’atto conclusivo del terzo Slam stagionale, il torneo più prestigioso e inconico del calendario interzazionale di tennis. Il Maestro andrà a caccia del nono sigillo sull’erba londinese, dopo aver sconfitto Rafael Nadal in una semiFinale epocale proverà ad alzare al cielo il trofeo a ...

Highlights Federer-Nadal - VIDEO semifinale Wimbledon 2019 : i momenti e i colpi salienti di una sfida epica : Sarà Roger Federer a sfidare Novak Djokovic nella finale di Wimbledon 2019, dopo la vittoria sul rivale di sempre Rafael Nadal per 7-6(3) 1-6 6-3 6-4 nella semifinale che ha infiammato il Centre Court. Nel quarantesimo capitolo tra i due giocatori lo svizzero si è dimostrato più abile nel cogliere le occasioni arrivate sulla sua amata erba, quella che lo porta per la dodicesima volta all’atto conclusivo dello Slam che ha già vinto in otto ...

LIVE Serena Williams-Halep - Wimbledon 2019 in DIRETTA : la finale più attesa in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca del match Serena Williams-Strycova – La cronaca del match Svitolina-Halep Il programma della finale Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale del singolare femminile del torneo di Wimbledon 2019 tra la statunitense Serena Williams e la romena Simona Halep! Per Serena è l’occasione per entrare sempre più nella leggenda: dall’Australian Open del ...

Wimbledon 2019 - finale femminile : Serena Williams per i 24 Slam - Simona Halep per la grande sorpresa : Oggi pomeriggio, con inizio alle 15 ora italiana, si disputerà la finale dell’edizione numero 126 del singolare femminile del torneo di Wimbledon tra due ex numero 1 del mondo, la statunitense Serena Williams e la romena Simona Halep. In caso di vittoria della prima, risalirebbe al numero 8 della classifica WTA mentre attualmente nel ranking live è numero 9, mentre la seconda è già sicura di tornare al numero 4 e anche in caso di un suo successo ...

Serena Williams-Halep - Finale femminile Wimbledon 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Arriva il momento della Finale femminile a Wimbledon, con Serena Williams e Simona Halep una di fronte all’altra per un duello che balla tra il suono della storia e quello della novità. Serena Williams potrebbe prendersi la storia per tanti motivi: è alla caccia del 24° Slam in carriera, con cui eguaglierebbe Margaret Court in cima alla lista delle maggiori vincitrici dei quattro tornei più importanti. Sarebbe inoltre l’ottavo ...

Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 : programma - orario - tv e streaming : Per la terza volta Novak Djokovic e Roger Federer si ritroveranno nella Finale di Wimbledon. Domenica pomeriggio ci sarà l’ultimo atto dell’edizione 2019 dei The Championships e sarà una sfida che promette davvero grandissimo spettacolo. Djokovic ha superato in semiFinale in quattro set Roberto Bautista Agut, mentre Federer ha avuto la meglio nel 40esimo duello contro Rafael Nadal. Il favorito appare essere il serbo, che ha vinto le ...

Wimbledon 2019 : la semifinale piace ai vip - : Marina Lanzone La Royal Box all'undicesima giornata è gremita di star internazionali. Tra loro anche Jude Law, appena tornato dalla luna di miele in Italia, e Pippa Middleton, come "Marilyn Monroe" Wimbledon 2019 ha i suoi finalisti: il serbo Novak Djokovic sfiderà Roger Federer. Ma oggi è stata giornata di semifinali e le gare hanno attirato tantissimi vip nella Royal Box, i posti d’élite da cui guardare la competizione. Freschi di ...

Wimbledon 2019 : tutti i numeri della semifinale tra Roger Federer e Rafael Nadal : Ecco tutti i numeri e le statistiche ufficiali della stellare semifinale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Roger Federer e Rafael Nadal. Nella 40esima sfida della rivalità tra questi due fenomeni, nel bilancio della quale Federer si è portano a 16 successi contro i 24 dello spagnolo, spiccano i punti a rete vinti dallo svizzero, 25, contro i solamente 6 del maiorchino, ma soprattutto il rapporto tra punti vincenti ed errori gratuiti: ...

Wimbledon – Federer esausto dopo la semifinale : “Nadal incredibile - sono felicissimo! E su Djokovic…” : Federer esausto dopo la semifinale di Wimbledon contro Nadal: le parole del tennista svizzero, finalista dello Slam inglese E’ Roger Federer il secondo finalista di Wimbledon: lo svizzero, grazie alla vittoria di oggi su Nadal, disputerà la sua 12ª finale nello Slam inglese. Una grande gioia per Federer, dopo un finale di gara incredibile ed uno spettacolo unico regalato in campo insieme a Nadal: “sono esausto, alla fine è ...

Wimbledon - Roger Federer batte Nadal : domenica la finale contro Djokovic per eguagliare i nove successi di Navratilova : Saranno Roger Federer e Novak Djokovic a giocare la finale del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Nella partita più attesa dell’anno, lo svizzero ha battuto il suo grande rivale Rafa Nadal in quattro set con il punteggio di 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. Per l’ex numero 1 del mondo domenica sarà la 12esima finale sull’erba inglese, all’età di 38 anni. Nel 40esimo capitolo di una sfida infinita, Federer ha riscattato la ...

Tennis - Wimbledon : Federer piega Nadal - in finale trova Djokovic : Saranno Roger Federer e Novak Djokovic a giocare la finale del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Nella partita più attesa dell'anno, lo svizzero ha battuto il suo grande rivale Rafa Nadal in quattro set con il punteggio di 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4 a coronamento di una presta