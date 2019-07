Vigili del Fuoco | l’addestramento delle squadre di emergenza è con la realtà virtuale

Pappagallo appollaiato su albero a 15 metri di altezza : recuperato dai Vigili del Fuoco : Un Pappagallo di 4 mesi che si era appollaiato su un ramo di un albero a 15 metri di altezza, in zona Roveri in periferia a Bologna, ieri e’ stato recuperato dai Vigili del Fuoco. Il volatile, della famiglia ‘Ara ararauna’, che era sfuggito al proprietario mentre lo stava accudendo volando via da una finestra dell’abitazione, e’ stato avvicinato con cautela dagli operatori della squadra di emergenza, intervenuti con ...

Dl Sicurezza bis - accordo Lega-M5S sull’aumento delle ore di straordinario dei Vigili del fuoco : Il presidende Fico ha risposto ai ricorsi sugli emendamenti al dl Sicurezza bis: riammessi quelli che riguardano la Polizia di stato e Viminale. Confermata invece inammissibilità norme su Vigili del fuoco e polizia locale. Salvini insiste: "O c'è il pacchetto completo oppure e' un grosso problema per il governo".Continua a leggere

Le mani carbonizzate di Luca : i Vigili del fuoco rischiano la vita e non hanno un’assicurazione : Luca, un vigile del fuoco a Novi Ligure, è rimasto gravemente ferito durante un intervento in un’abitazione. Una fiammata improvvisa gli ha provocato bruciature di II grado. Le foto choc delle sue mani ustionate sono state diffuse dal sindacato Usb dei vigili del fuoco che denuncia la mancanza di tutele. “Dobbiamo pagarci tutte le spese degli infortuni – spiega a Fanpage.it Costantino Saporito – perché siamo esclusi dal sistema assicurativo ...

Catania - in fiamme il Lido Europa sul litorale della Plaia : i Vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo : I Vigili del fuoco hanno pubblicato sui loro canali social un video che mostra il rogo che ha devastato il Lido Europa sul litoriale della Plaia di Catania. Dalle immagini si può vedere l’altezza delle fiamme distrutto l’intero stabilimento balneare in legno. Si sentono anche le urla dei pompieri per continuare a gettare acqua sulle fiamme. Mentre ai bagnanti invece è stato consigliato di rifugiarsi in acqua. Quello di Plaia di Catania è uno ...

Incendio Catania : fiamme fin sulla spiaggia - bagnanti in mare e Vigili del fuoco a lavoro : Paura sul litorale della Plaia di Catania oggi 10 luglio. Un Incendio di imponenti dimensioni è divampato sul litorale arrivando fin sulla spiaggi piena di bagnati. L'Incendio alle 19:00 è ancora acceso, con i Vigili del fuoco che stanno cercando di spegnerlo incessantemente. Gente in mare e fiamme fin sui lidi e sugli stabilimenti balneari, così titolano le ultim'ora di diversi quotidiani locali che stanno seguendo in tempo reale l'evolversi ...

Maltempo Basilicata : grandine - forte vento e allagamenti a Matera - decine di interventi dei Vigili del fuoco : Questa straordinaria ondata di Maltempo continua a fare danni al Centro-Sud. Una grandinata, accompagnata da forte vento, si è abbattuta su Matera, creando disagi alla circolazione stradale e diversi allagamenti. decine sono state le telefonate fatte al 115 con i Vigili del fuoco che hanno effettuato numerosi interventi per liberare le strade e mettere in sicurezza, anche con l’ausilio della Polizia, municipale per mettere in sicurezza ...

Maltempo - è emergenza : il ministro Salvini nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco - soccorritori mobilitati per i fenomeni estremi che stanno flagellando l’Italia [FOTO LIVE] : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco al Viminale per seguire le situazioni critiche in varie regioni dovute al Maltempo. Salvini tornerà alla Sala operativa per un aggiornamento sul Maltempo che ha colpito la costa adriatica e in particolare Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Situazione disastrosa a Pescara dove una grandinata disastrosa ha prodotto chicchi grandi come arance e un ...

Chicago Fire 6/ Anticipazioni 9 luglio : un nuovo inizio per i Vigili del fuoco : Chicago Fire 6, Anticipazioni del 9 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Due mesi dopo l'incendio, per tutti i vigili del fuoco comincia una nuova vita...

Maltempo : a Venezia oltre 70 interventi Vigili del fuoco per il nubifragio di ieri : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 70 a fronte di oltre 150 chiamate gli interventi già effettuati dai Vigili del fuoco per il forte nubifragio, che dal tardo pomeriggio di ieri ha interessato il territorio Veneziano. Molte le chiamate di soccorso da Venezia centro storico per camini, antenne e infissi pericolanti. Danni d’acqua, piante pericolanti, sgombero sedi stradali da ostacoli a Mestre, Venezia Lido, Marcon, ...

Incendi : Vigili del fuoco in azione in provincia di Cagliari : Dal primo pomeriggio di oggi diverse squadre a terra e un canadair dei vigili del fuoco sono impegnate nella provincia di Cagliari per spegnere alcuni Incendi di bosco e vegetazione. In particolare, spiegano in un tweet i vigili del fuoco, le località interessate dagli interventi sono Decimomannu, Villasor, Capoterra e Uta. L'articolo Incendi: vigili del fuoco in azione in provincia di Cagliari sembra essere il primo su Meteo Web.

Stromboli : proseguono le operazioni di soccorso per far tornare l’isola alla normalità - le immagini dei Vigili del Fuoco : Continuano le attività della macchina per il soccorso per far tornare i cittadini di Stromboli alla loro vita quotidiana, dopo l’ultimo grido del loro vulcano dello scorso 1 luglio che ha causato un morto, diversi feriti e tanta paura. I Vigili del Fuoco del Comando VF di Messina hanno contrastato diversi incendi nella zona di Ginostra e ripristinato alcune strade, liberandole da detriti e terra causati dall’eruzione vulcanica. Gli stessi ...