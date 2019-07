Todt vuole reintrodurre i rifornimenti in F1

motorinolimits

(Di sabato 13 luglio 2019) Il presidente della FIA Jeanspinge per il ritorno deiin F1, banditi nel 2010 per motivi di strategia e sicurezza. Reintrodurli secondo lui sarebbe un buon modo per rimediare alle lamentele generali sulle macchine sempre più pesanti. E sarebbe anche una soluzione per la probabile introduzione di biocarburanti nello sport: “Sto insistendo … L'articoloin F1 MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

