Scuola | sostegno ultime notizie | Miur | ecco il nuovo assurdo paradosso in arrivo a

Tfa sostegno Scuola : normativa severa - nessuna assenza per tirocinio e laboratorio : Si è parlato qualche settimana fa del Tfa sostegno, il tirocinio formativo attivo che porterà migliaia di docenti a conseguire la specializzazione sul sostegno. In particolare alcune università ancora non sono riuscite a riempire i posti disponibili, nonostante la selezione, per il percorso di specializzazione e hanno avuto bisogno di attingere dalle graduatorie di idoneità di altri atenei. Questo tirocinio, inoltre, che si protrarrà fino a ...

Scuola - assegnazioni provvisorie ultime notizie : lo sfogo di Lucia Azzolina sul sostegno : L’onorevole Lucia Azzolina ha pubblicato un post su Facebook in merito alla questione della specializzazione sul sostegno e il nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie. La ‘grillina’ si è lasciata andare ad uno sfogo. assegnazioni provvisorie, Lucia Azzolina: ‘Ha o non ha senso prendere la specializzazione?’ ‘Insegnare sul sostegno non è una passeggiata – esordisce Lucia Azzolina – Ci ...

Scuola - riforma sostegno : ecco la novità riguardante le supplenze : Si sta parlando molto in queste ore della nuova riforma del sostegno, secondo quanto approvato dall’ultimo Consiglio dei Ministri del 20 maggio scorso. Ne hanno parlato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti e il sottosegretario Salvatore Giuliano. Un aspetto particolarmente interessante è quello legato alla continuità didattica per i supplenti: il contenuto dell’articolo incluso nel decreto delegato della ‘Buona ...

Scuola - TFA sostegno : comunicato stampa dell’onorevole Ella Bucalo : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviato alla nostra Redazione dall’On. Ella Bucalo riguardante un’interrogazione al ministro Bussetti sull’annullamento dElla prova preselettiva al Tirocinio Formativo Attivo sostegno Scuola secondaria di primo grado che si è tenuta il 16 aprile presso l’università dElla Calabria. comunicato stampa dell’Onorevole Ella Bucalo sul TFA sostegno, prova Scuola secondaria di ...

Scuola - comunicato ufficiale Miur su riforma del sostegno : ecco le parole del ministro Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione ha emesso un comunicato ufficiale tramite il quale ha spiegato la riforma del sostegno approvata dall’ultimo Consiglio dei Ministri e che rappresenta un importante provvedimento che andrà a modificare in maniera sostanziale la normativa vigente. Miur, comunicato ufficiale sulla riforma del sostegno ‘L’assegnazione delle ore di sostegno – si legge nella nota – d’ora in poi, avverrà anche ...

Libertà per l'insegnamento - presidio dell'USB Scuola a Pescara in sostegno della prof.ssa Dell'Aria : Pescara - #usbscuola#nastriniliberiuniti #sospendetecitutti #repressione #teacherpride #costituzione #art21 #art33 La petizione lanciata da USB scuola ha raggiunto le 200.000 firme (http://chng.it/vwFLc2qq). Mercoledì 22 maggio i delegati USB scuola consegneranno le firme al Provveditore di Palermo che ha emesso la sanzione nei confronti della prof.ssa Dell’Aria e giovedì 23 al Presidente ...

Scuola - novità sul sostegno nel Decreto inclusione : ecco le parole del sottosegretario al Miur - Giuliano : Il sottosegretario al Miur, Salvatore Giuliano (Movimento 5 Stelle) ha commentato le novità che verranno introdotte al sostegno in seguito all’approvazione del Consiglio dei Ministri della modifica al Decreto legislativo 66/2017. Giuliano, sottolineando come le nostre scuole rappresentino già un modello nel mondo in fatto di inclusione scolastica, ha ribadito l’intenzione di promuovere un modello partecipativo che coinvolga ...