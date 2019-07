Mihajlovic | il medico Gianni Nanni | “Continuerà a fare il suo lavoro Tempistiche? Presto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) “Abbiamo avuto il sospetto di questa patologia il giorno prima del ritiro. Dopo un esame del midollo abbiamo capito che si trattava di una leucemia acuta. Siamo arrivati al diagnosi nell’arco di cinque giorni, la certezza è arrivata il giorno stesso del raduno”. Così ildel Bologna,, nel corso della conferenza stampa in cui Sinisaha annunciato di essere malato. “Oggi si può parlare di un futuro anche roseo perchè da questa malattia si può guarire. Ci sono terapie molto diverse e assolutamente efficaci. Da martedì il mister sarà ricoverato presso l’Istituto di Ematologia ‘Seragnoli’. Siamo in ottime mani e tornerà come una macchina da guerra”. Video ÈTv Bologna per Agenzia Vista, le lacrime del mister: “Ho la leucemia, mi ha cambiato la vita. Ma vincerò anche questa sfida” ...

