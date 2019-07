Lutto nel mondo dello spettacolo | la nota attrice è morta a soli 52 anni

caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2019)improvviso nele della tv: la, conosciuta per aver interpretato il personaggio di Nina Feeney nella famosa serie tv “Everwood”, in cui vestiva i pdella bionda vicina di casa della famiglia Brown, e per aver partecipato al film “Star Trek: l’insurrezione” si è spenta a52. Stephanie Niznik, che era nata a Bangor, nel Maine, il 20 maggio 1967, in realtà è deceduta da giorni, il 23 giugno scorso, da quanto si è appreso. L’annuncio della sua morte è stato dato solo ora con una ‘breaking news’ dall’edizione online della rivista “Variety”. Non sono tuttavia ancora chiare le cause della morte. Nemmeno i quotidiani locali forniscono dettagli precisi e, inoltre, sembra che la famiglia dell’statunitense si sia chiusa nel silenzio. La Niznik diventare genetista ma dopo aver frequentato la Duke con una ...

