La Francia premia la capitana | ma aveva ignorato i suoi sos

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Chiara Sarra Due email inchiodano Macron: più volte la Sea Watchchiesto lo sbarco a Marsiglia. Ma non ottenne risposta Adesso lacelebra Carola Rackete: prima il portavoce del governo Macronattaccato l'Italia che nonaperto i porti alla Sea Watch 3, ora il Comune di Parigi ha dato la cittadinanza onoraria allatedesca che è entrata con la forza nel porto di Lampedusa per far sbarcare i migranti recuperati davanti alle coste della Libia. Ma prima di passare 17 giorni al largo delle coste italiane, la comandanteprovato a chiedere altri porti di sbarco - dopo aver rifiutato di portare i naufraghi a Tripoli che puredato autorizzazione all'attracco -. Come già raccontato qualche giorno fa, a raccontarlo è la stessa Rackete, intervistata dal giornale francese Le Nouvel Observateur. Ma rivelato anche in due mail inviate al Mccr di ...

TortoricAurelio : RT @Alessia_ing: Ma Conte perché non chiede conto in sede internazionale? La Francia premia Carola? La Francia è FUORILEGGE @matteosalvini… - FrancescoVilla2 : RT @AngekoC: Il comune di #Parigi premia la #Capitana #CarolaRackete con la medaglia d’onore per aver salvato vite umane. La #meloni tra po… - ditupo : RT @akavetta: La Francia che premia Carola Rackete per aver portato i migranti in Italia è la stessa che ha condannato al carcere Francesca… -