Il robot ha imparato il bluff Battuti i campioni del poker

(Di sabato 13 luglio 2019) Davide Zamberlan Il prototipo di intelligenza artificiale ha sfidato per 12 giorni i migliori 15 giocatori al mondo. Spazzati via Londra Seduti con gli amici attorno a un tavolo, impazienti di dimenticare le successive 4-5 ore giocando a. C'è chi ha portato la tovaglia di panno e le fiches. I bicchieri col whisky, qualcuno mette in bella vista il sigaro, l'immagine conta. Ma anche gli avversari: se al tavolo dovesse sedere Pluribus, lasciate perdere e tornate a casa o andate al pub. Pluribus è un programma di intelligenza artificiale sviluppato da un team di ricercatori della Carnegie Mellon University in collaborazione con Facebook. Ha sfidato per 12 giorni 15 fra i migliori giocatori diin circolazione, selezionati fra coloro che avevano vinto almeno un milione di dollari nel corso della carriera. Dopo più di 10mila mani giocate su tavoli da 6 giocatori, gli ...

