Federer-Djokovic | orario Finale Wimbledon 2019 in tv | programma e su che canale vederla

(Di sabato 13 luglio 2019) Ultima giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: domani, domenica 14 luglio, si gioca la finalissima del tabellone maschile di! Sui campi in erba più famosi del mondo le due migliori teste di serie del tabellone si giocheranno il successo conclusivo. Il match odierno metterà di fronte il serbo Novake lo svizzero Roger: si tratta del confronto numero 48 tra i due, conavanti 25-22 finora, con il balcanico che conduce 2-1 anche nei precedenti su erba, con le finali didelle edizioni 2014 e 2015 entrambe favorevoli al numero uno ATP. La sfida indomani tra il serbo Novake l’elvetico Rogersarà trasmessa alle ore 15.00 in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Wimblledon, in diretta streaming in abbonamento su Sky Go, mentre OA Sport vi offrirà la consueta diretta live ...

SkySport : ? #UltimOra #Wimbledon ?? Roger #Federer in finale ? Battuto #Nadal 7-6, 1-6, 6-3, 6-4 ?? Lo svizzero domenica affron… - Eurosport_IT : FEDERER IN FINALE A WIMBLEDON! Nel #FEDAL40 la gloria è di @rogerfederer, che supera @RafaelNadal in quattro set (… - WeAreTennisITA : #Federer raggiunge la sua 12ª finale a Wimbledon battendo #Nadal in un match straordinario: 7-6 1-6 6-3 6-4. Come n… -