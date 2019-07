Design e specifiche di Xiaomi Mi A3 | le foto rivelano ogni cosa

optimaitalia

(Di sabato 13 luglio 2019) Non potevamo non riprendere il discorso relativo alloMi A3, su cui il portale 'Winfuture.de' è appena tornato. Stiamo parlando probabilmente della versione globale delloMi CC9, data anche l'estrema somiglianza estetica che li accomuna (in buona parte ereditata anche dalloCC9e, come potete vedere dai render stampa che vi alleghiamo a fine articolo). LoMi A3 includerà uno schermo AMOLED con diagonale da 6 pollici e risoluzione di 2240 x 1080 pixel a 409ppi e notch a goccia, di dimensioni alquanto ridotte, ed in cui sarà ospitata lacamera frontale da 32MP (una soluzione ormai collaudata, e che non fa più specie trovare a bordo degli smartphone middle-range). Sul posteriore ritroveremo trecamere da 48 (apertura focale di f/1.79), 8 e 2MP. I fili del dispositivo saranno mossi dal processore Snapdragon 665 (octa-core da 2GHz), con 4GB di RAM e ...

