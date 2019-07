CorSport | Pepè | il profilo perfetto per le esigenze di Re Carlo

CorSport – Napoli all’assalto di Nicolas Pepé : il Lilla fissa il prezzo : Napoli all’assalto di Nicolas Pepé : Napoli all’assalto di Nicolas Pepé dopo il ‘no’ ricevuto da parte di Rodrigo del Valencia. Il club azzurro, quindi, cambia obiettivo per ciò che concerne i nuovi tasselli da regalare al tecnico Carlo Ancelotti per l’ attacco. C’ è già stata una richiesta di informazioni da parte del club partenopeo al Lille, ma la richiesta della società francese spaventa. Ne parla ...

CorSport : Il Napoli su Pèpè. Lo vuole mezza Europa. Il Lilla non vede l’ora di scatenare l’asta : Il Corriere dello Sport si allinea su quanto scritto ieri dal nostro direttore Massimiliano Gallo a proposito dei giocatori che in questo momento il Napoli starebbe trattando. C’è “un altro attaccante rientrato in orbita Napoli”, scrive, ed è Nicolas Pèpè. Nato a Mantes la Jolle, in Francia, Pepè ha 24 anni, è alto 1,83 e gioca nel Lilla. Ha nazionalità ivoriana e con la nazionale della Costa d’Avorio è stato appena eliminato dalla Coppa ...