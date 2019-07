Calciomercato Juventus | de Ligt terzo più ' caro' di sempre | per la A è già da record

Calciomercato Juventus - dalla Francia : preso Rafia - giocherà nell’Under 23 : Secondo ‘L’Equipe’, la Juventus ha chiuso per il giovanissimo trequartista Hamza Rafia, in scadenza col Lione. All’OL andrà un indennizzo.“powered by Goal”Tra Rabiot e Ramsey, sempre aspettando de Ligt, la Juventus pensa anche al futuro. In Francia sono sicuri: anche Hamza Rafia è un nuovo giocatore bianconero. Anche se giocherà non con la prima squadra, ma con l’Under 23.Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto ...

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : “E’ fatta per De Ligt - 70 milioni all’Ajax” : Nuovi scenari per quanto concerne la Juventus e l’assalto a De Ligt. Dall’Olanda, infatti, danno l’affare per definito. E’ il ‘De Telegraph‘ a spiegare, sul suo sito internet, che l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Per lo stesso motivo, conferma il quotidiano olandese, il giovane difensore non partirà per il ritiro pre-campionato dell’Ajax. La Juve ha ...

Calciomercato Juventus - Buffon avrebbe rifiutato Manchester City e United : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa e successivamente partirà per la tourneé asiatica nella quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera intanto prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per fare il definitivo salto di qualità soprattutto in Champions League. Si attende entro il weekend la possibile definizione della ...

Calciomercato Juventus : Pogba - i bianconeri avrebbero mollato la presa : Clamorosa svolta nel Calciomercato della Juventus per la trattativa Paul Pogba. Secondo il Daily Mail, che riporta la notizia attraverso il suo sito internet, i bianconeri si sarebbero sfilati dalla corsa al centrocampista campione del mondo del Manchester United. Il quotidiano britannico scrive che sarebbe stato Pavel Nedved a chiudere ogni tipo di contatto rivelando a Mino Raiola il desiderio di ritirarsi dalla lotta e lasciando così campo ...

Calciomercato Juventus - offerta shock : Kean dice addio? 3 cessioni in attacco! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbe valutando la possibile cessione di Cancelo al Barcellona per far cassa e finanziare il colpo De Ligt. 60 milioni la possibile proposta del club blaugrana, […] More

Calciomercato Juventus : ufficiale una cessione. Il comunicato del club : Calciomercato Juventus: Romero va al Genoa in prestito. Si riporta di seguito il comunicato ufficiale del Genoa Footbal club, con il quale viene ufficilizzata la cessione del difensore argentino Romero a titolo temporaneo dalla Juventus : Calciomercato Juventus: ufficiale la cessione del difensore “Un incontro con i vertici dell’Associazione Italiana Calciatori rappresentata dal presidente Tommasi, […] More

Calciomercato Juventus NEWS/ Mandzukic piace al Borussia - Pogba... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

Calciomercato Juventus : dopo de Ligt - anche Icardi e Chiesa sarebbero più vicini : Matthijs de Ligt in arrivo, poi assalto a Federico Chiesa e a Mauro Icardi. Gli obiettivi del Calciomercato della Juventus sono chiari e i segnali per chiudere tutte e tre le operazioni sono positivi. Per l’olandese ormai si è arrivati alla stretta finale, i bianconeri hanno alzato l’offerta mentre l’Ajax potrebbe anche abbassare la propria richiesta per accelerare l’operazione. Il viola avrà presto un incontro con la nuova dirigenza della ...

Calciomercato Juventus : mega offerta del West Ham per Higuain : Calciomercato Juventus: sul piatto un’offerta elevatissima dall’Inghilterra per Higuain. Sebbene i tifosi bianconeri abbiano accolto con grande affetto Gonzalo Higuain in occasione delle visite mediche e dei primi allenamenti della stagione, il centravanti argentino rimane uno dei nomi più caldi del mercato in uscita della Juventus 2019/2020. Nelle ultime ore si è diffusa dall’Inghilterra la […] More

Calciomercato Juventus Inter : Lukaku sempre più vicino alla Serie A : Calciomercato Juventus Inter: il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio è volato in Inghilterra per provare a chiudere la trattativa per portare all’Inter l’attaccante della nazionale belga Romelu Lukaku. L’Inter si fa forte del gradimento palesato dal giocatore nel tentativo di strappare definitivamente il trasferimento del fortissimo attaccante del Manchester United, reduce da una stagione non […] More

Calciomercato Juventus - 7 cessioni per arrivare ad Icardi e Chiesa : Calciomercato Juventus- I bianconeri si preparano all’inizio della nuova stagione con un mercato ancora in totale fermento. Il piano di Paratici potrebbe comprendere una clamorosa rivoluzione offensiva, la quale potrebbe basarsi su 7 cessioni. Certo l’addio a Perin, il quale sembrerebbe esser vicino ad un accordo con il Benfica, affare che potrebbe far incassare ai […] More

Calciomercato Juventus - Cancelo verso il Barcellona : i bianconeri chiedono 60 milioni : Il Barcellona sorpassa il Manchester City e il Bayern Monaco nella corsa a Joao Cancelo, che la Juventus è disposta a cedere per 55-60 milioni.“powered by Goal”L’ultima positiva stagione non è bastata a Joao Cancelo per convincere lo staff della Juventus, che ha deciso di mettere sul mercato l’esterno portoghese. La destinazione più probabile sembra essere a oggi il Barcellona, piombato con forza nella corsa a tre.Secondo quanto ...

Calciomercato Juventus - de Ligt più vicino : alzata l’offerta all’Ajax [DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – L’arrivo di Matthjis De Ligt alla Juventus è ormai imminente. Secondo il sito del quotidiano olandese De Telegraaf, il club bianconero avrebbe alzato l’offerta per l’Ajax per il 20enne difensore centrale. La Juve avrebbe messo sul piatto 67 milioni, avvicinandosi alla richiesta di 75 milioni che pretende il club di Amsterdam. La Juve ha da tempo un accordo con il giocatore a 12 milioni a ...