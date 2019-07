Venezia ripescato in Serie B | Scibilia | “è la fine di un periodo buio”

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Ovviamente è una cosa che mette la parolaad unbuio non solo per il, ma anche nel quale la nostra società è stata vittima di circostanze che hanno portato a una situazione così particolare”. Sono le dichiarazioni riportate all’AdnKronos dal direttore delcalcio Dantedopo il ripescaggio inB al posto del Palermo: “E stata sancita una situazione nota, il Palermo non aveva le credenziali per disputare un campionato professionistico. Seppur con un ritardo importante, pur sopportando costi e situazioni complicate, oggi voltiamo pagina e recuperiamo il ritardo”. Sul mercato: “è chiaro che finché non c’era la certezza dellaB, alcune operazioni non si possono fare. Gli stessi giocatori possono nutrire dubbi, ma noi avevamo già cominciato da qualche giorno a ragionare in ottica diB. ...

