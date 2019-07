Shoelace Google | come funziona il social network lanciato contro Meetup

termometropolitico

(Di venerdì 12 luglio 2019)ilDopo la chiusura diPlus nell’autunno scorso, Big G prova a riaffacciarsi sul mondo deilanciando. Il nome, che in italiano si traduce “laccio per le scarpe”, non è affatto casuale., infatti, si propone di essere unche mette in contatto persone geograficamente vicine che hanno gli stessi interessi, così da facilitare gli incontri e l’organizzazione di eventi.: cos’è? Consembra intenzionato a proporre unper gruppi ristretti. Per entrare nei “Loop” infatti, ovvero i gruppi divisi per interesse, gli utenti devono essere accettati dai curatori dell’app che valutano la reale appartenenza o desiderio del singolo di farne parte. L’idea, dichiarata dal colosso, è quella di mettere in contatto ...

mobileblogit : Shoelace, nuovo social network di Google - Tech4D_ : Google ci riprova: ecco Shoelace, il nuovo social network - FPSREPORTER : Google ci riprova: ecco Shoelace, il nuovo social network -