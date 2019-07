Sans-papiers occupano Pantheon a Parigi contro le politiche sull' immigrazione

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Centinaia dihanno occupato ildi, l’edificio che ospita le tombe dei “padri” della Francia, per chiedere maggiore solidarietà da parte del governo d’Oltralpe. Se i “gilet gialli” che hanno infiammato il dibattito pubblico francese sembrano essere spariti, sono i cosiddetti “gilets noirs” a tenere banco in queste ore.In una lettera indirizzata al premier Edouard Phillippe i “senza voce e senza volto” contestano la politicafrancese: dalla legge del 2018, alla circolare che l’esecutivo ha inviato ai prefetti il 31 dicembre, per chiedere l’ “esecuzione effettiva delle espulsioni”.La legge che regola l’ha tra gli obiettivi principali quello di ridurre i tempi di deposito della richiesta d’asilo passando dagli 11 mesi ...

