Ragusa | drogato e ubriaco il pirata della strada che ha travolto i due cuginetti

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) L'impatto devastante di un mini suv lanciato a folle velocità contro due ragazzini di 11 anni viene ripreso dalle telecamera di una stradina di Vittoria, nelno. Non sono ancora le 21.00 di giovedì 11 luglio quando Alessio ed Antonio, due, stanno giocando con il telefonino e quel fuori, come una bomba, dopo una manovra azzardata, finisce sul marciapiede e li travolge. Alessio muore sul colpo mentre il cugino è in gravissime condizioni: ha perso le gambe ed è stato trasferito al Policlinico di Messina nel reparto di rianimazione pediatrica dopo 5 ore di intervento. Il bambino è ancora in pericolo di vita e la prognosi rimane riservata. Il conducente, secondo quanto dichiarato, avrebbe perso il controllo del mezzo durante una manovra di sorpasso all'incrocio di via IV Aprile, una stradina del centro storico di Vittoria. Ad entrambi i due bambini che stavano giocando ...

cristinapasque : RT @dukana2: Rosario #Greco??pezzo di merda mafioso ??figlio di pezzo di merda mafioso??ubriaco e drogato??ha investito con il suv due bambini??… - PrixVin : RT @feto07178680: Questo è Rosario Greco Mafioso Ha spezzato la vita di due bimbi e altrettante famiglie guidando drogato e ubriaco in un v… -