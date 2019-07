Pronostico Minnesota Vs Dallas | Mls 14-07-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019), Mls, 19^ Giornata, Domenica 14 Luglio 2019 ore 02.00/ MLS /– All’Allianz Field, sfida ad altissima quota tra, 2 formazioni che vogliono continuare a stupire e provano a prendere punti importanti per restare nelle primissime posizioni del girone Western della Mls.Come arrivano/ MLS – Idi Carl Craig sono la grande sorpresa della stagione; in campionato i padroni di casa si ritrovano al quarto posto in classifica e vengono dalla bella vittoria sul campo di Montreal. Inoltre, la formazione di Minneapolis ha raggiunto le semifinali in coppa dopo aver distrutto i New Mexico United per 6-1.Idi Gonzalez sono dietro di un punto alla squadra rivale e hanno ottenuto i 3 punti nell’ultimo turno contro i DC United secondi ...