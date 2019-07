Manuel Careddu | uccisero 18enne per un debito | condannati a un ergastolo | 30 anni e 16

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il giudice del tribunale di Oristano ha emesso le condanne nel processo con rito abbreviato per l’omicidio di: unper Christian Fodde, 30per Riccardo Carta e 16e 8 mesi per Matteo Satta, riducendo per gli ultimi due le pene richieste dal pm. I tre giovani l’11 settembre 2018 hanno preso parte al massacro a colpi di badilate deldi Macomer, che pretendeva da loro il pagamento di alcune centinaia di euro per una partita di droghe leggere. Insieme a Fodde, Carta e Satta, la notte dell’omicidio avvenuto sul lago Omodeo erano presenti due minorenni, che sono statia 16dal tribunale di Cagliari, con uno sconto di duerispetto alla pena chiesta dalla procura. Le accuse per i tre imputati, tutti 20enni di Ghilarza, in provincia di Oristano, erano di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento e ...

