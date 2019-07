La mia cucina è nuda | ma poi piace a tutti Maestri? Meglio senza

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Andrea Cuomo Lo chef che ha portato le tre stelle in Abruzzo «No a decorazioni o salse, se sbaglio lo capisci» E ssere Niko Romito, vuol dire essere uno degli chef più ricchi di pensiero e carisma d'Italia e d'Europa. Uno di quelli di cui mai, nemmeno nel pissi pissi bau bau delle camarille gastronomiche, abbiamo sentito dire meno che meraviglie. Essere Niko Romito vuol dire avere 45 anni, essere in un mondo di marchesiani, di bocusiani, di adriani (da Ferran Adrià) un completo autodidatta. Fino a 25 anni pensava di fare il promoter finanziario, figuriamoci. Ma oggi in tanti si dicono «romitiani». Essere Niko Romito vuol dire avere le tre stelle Michelin più sperdute forse del mondo. A Castel di Sangro, Abruzzo di montagna, bisogna fare chilometri anche solo per avere un dubbio. Essere Niko Romito vuol dire proporre un menu che scioriniamo come fosse la formazione ...

