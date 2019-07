Griezmann annunciato dal Barcellona | Atletico annulla tutto ' 120 mln insufficienti'

ilsussidiario

(Di venerdì 12 luglio 2019) Antoineal, è ufficiale. Anzi no: secondo l'Madrid i 120 milioni di euro versati 'non bastano', ecco perchè.

tvdellosport : ?? ULTIM’ORA L’Atletico Madrid ha annunciato di non aver accettato la clausola rescissoria pagata dal #Barcellona… - Leaf19011913 : Si ma NON È ANCORA UFFICIALE. Se pensate che sia sicuro al 100% forse non conoscete ancora bene il calciomercato… - _Angelo_87_ : @erik19vtp Ma griezmann è del barca. Oggi lo hanno annunciato -