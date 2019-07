Xiaomi Mi 9T e Xiaomi Mi 9 SE sono in promozione a prezzi mai visti

Xiaomi Mi Band 4 : installare la lingua italiana : Numerosi utenti, impazienti di avere fra le loro mani la nuova Xiaomi Mi Band 4, hanno deciso di non aspettare la versione globale, acquistando quindi la versione cinese. Per tale versione non troverete disponibile la leggi di più...

Xiaomi pronta per la doppia cifra : ecco quando e dove aprirà il prossimo Mi Store in Italia : È Genova la sede prescelta per l'apertura del decimo Mi Store Italiano, che sarà inaugurato il prossimo 13 luglio con premi imperdibili. L'articolo Xiaomi pronta per la doppia cifra: ecco quando e dove aprirà il prossimo Mi Store in Italia proviene da TuttoAndroid.

Ecco come installare il firmware globale con l’italiano su Xiaomi Mi Band 4 cinese : Avete acquistato o volete acquistare una Mi Band 4 di Xiaomi in versione cinese e volete sapere come mettere il firmware internazionale? Ecco la procedura da seguire. L'articolo Ecco come installare il firmware globale con l’italiano su Xiaomi Mi Band 4 cinese proviene da TuttoAndroid.

Ecco come installare il firmware globale su Xiaomi Mi Band 4 cinese : Avete acquistato o volete acquistare una Mi Band 4 di Xiaomi in versione cinese e volete sapere come mettere il firmware internazionale? Ecco la procedura da seguire. L'articolo Ecco come installare il firmware globale su Xiaomi Mi Band 4 cinese proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Xiaomi Mi Band 4 con italiano e ID chiamante : guida tramite app Mi Fit : Vi conviene procedere subito all'Aggiornamento della Xiaomi Mi Band 4, così da visualizzare il menu con tutte le voci in italiano (e non più soltanto in inglese ed in cinese, com'è stato fino a questo momento) e di vedere finalmente integrato anche l'ID chiamante (vale a dire il nome del contatto che vi sta chiamando, a patto l'abbiate salvato in rubrica, altrimenti visualizzerete soltanto il numero di telefono e dovrete essere voi ad ...

Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots in offerta a prezzi incredibili con questi coupon : Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots sono proposti oggi a prezzi incredibili su Gearbest, il noto store online cinese, grazie anche a un codice sconto. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots in offerta a prezzi incredibili con questi coupon proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate ora Xiaomi Mi Band 4 - ci sono la lingua italiana - l’ID Chiamante e il supporto alle emoji : Alla fine, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al lancio, la lingua italiana è disponibile per la Xiaomi Mi Band 4, che d'ora in avanti non supporterà più solamente il cinese e l'inglese. L'articolo Aggiornate ora Xiaomi Mi Band 4, ci sono la lingua italiana, l’ID Chiamante e il supporto alle emoji proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate ora Xiaomi Mi Band 4 - ci sono la lingua italiana e l’ID Chiamante : Alla fine, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al lancio, la lingua italiana è disponibile per la Xiaomi Mi Band 4, che d'ora in avanti non supporterà più solamente il cinese e l'inglese. L'articolo Aggiornate ora Xiaomi Mi Band 4, ci sono la lingua italiana e l’ID Chiamante proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 avrà a breve un sacco di nuove funzioni : ecco quali sono : Una nutrita serie di novità sta per arrivare su Xiaomi Mi 9, con funzioni riprese da altri smartphone e novità assolute. Scopriamo quali sono. L'articolo Xiaomi Mi 9 avrà a breve un sacco di nuove funzioni: ecco quali sono proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 4 è la smartband da 35 euro che ha tutto - tranne il GPS : Buone notizie per chi è alla ricerca di un braccialetto per il monitoraggio dell’attività fisica: Xiaomi ha annunciato il Mi Band 4, un prodotto che costa 35 euro e offre quasi tutto ciò che è lecito attendersi da un prodotto del genere. La dotazione include uno schermo AMOLED a colori, il monitoraggio del sonno e dell’attività fisica con sensore per il battito cardiaco, la visualizzazione delle notifiche. Inoltre, chi ama nuotare gradirà ...

Offerte GearBest : OnePlus 7 ad un super prezzo - smartwatch Kospet Optimus in offerta lampo - droni Xiaomi - tanta domotica e le migliori offerte : GearBest, uno degli store cinesi più famosi ed affidabili sul web, non si ferma mai e come tutti i giorni mette a disposizione dei delle offerte molto interessanti sull’elettronica e la tecnologia in generale. Questa leggi di più...

Xiaomi avvia il programma per portare Android 9 Pie sulle Mi TV 4A da 32 e 43 pollici : Dopo averle lanciate sul mercato con Marshmallow, Xiaomi sta aggiornando le Mi TV 4A da 32 e 43 pollici ad Android 9 Pie, con un programma beta. L'articolo Xiaomi avvia il programma per portare Android 9 Pie sulle Mi TV 4A da 32 e 43 pollici proviene da TuttoAndroid.

Offerte Banggood : portatili Xiaomi a partire da 520€ - OnePlus 7 Pro a 551€ e tutte le migliori offerte : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott’occhio perché in gradi di regalare leggi di più...

Offerte Banggood : OnePlus 7 Pro e 7 “liscio” - cuffie Xiaomi - Mi Band 4 - droni e action cam DJI e tanta smart home! : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle Offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott’occhio perché in gradi di regalare leggi di più...