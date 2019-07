The Dark Pictures Anthology comprenderà ben 8 titoli

The Dark Pictures Anthology Man of Medan : Bandai Namco parla del Mulitplayer : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi le nuove modalità multiplayer online e offline di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure. Tutti i giochi della The Dark Pictures Anthology, una serie di titoli horror narrativi sviluppata da Supermassive Games e prodotta da Bandai Namco Entertainment Europe, includeranno due modalità ...

Transformers 3 Dark of The Moon - anticipazioni - cast e trama del film : Transformers 3, il cui titolo originale è Transformers: Dark of the Moon, è il terzo episodio della lunga saga dedicata ai robottoni ideati dalla Hasbro e nonostante il cambio nel cast che ha perso Megan Fox per Rosie Huntington-Whiteley (modella super famosa e attrice nel bellissimo Mad Max Fury Road) è al momento la pellicola di maggior successo dell’intera saga. Per altro il cast è uno dei punti forti di questo film che ha visto ...

The Dark side of the moon dei Pink Floyd è rientrato nella classifica statunitense per la 943ma settimana : Il disco dei Pink Floyd The dark side of the moon, il più famoso della band e uno dei più famosi e amati della storia del rock, è rientrato questa settimana nella maggiore classifica americana dei dischi più venduti –

Atelier Ryza : Ever Darkness & The Secret Hideout arriva in Occidente : KOEI TECMO Europe e GUST Studios hanno ufficialmente annunciato i primi dettagli sul loro prossimo titolo, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, in arrivo in Europa il 1 novembre 2019 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam.Una speciale Limited Edition del gioco sarà disponibile in esclusiva sullo store online di NISA Europe. Con Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ha inizio una ...

The Dark Pictures : Man of Medan in azione in un nuovo video gameplay in arrivo direttamente dall'E3 2019 : Gamespot ha pubblicato un video che mostra 10 minuti di gioco dalla build E3 2019 di The Dark Pictures: Man of Medan di Bandai Namco. The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici stand-alone, progettati per presentare una nuova terrificante esperienza su base regolare, sviluppata dal team di Until Dawn, Supermassive Games.Il primo gioco nell'antologia si chiamerà The Dark Pictures - Man of Medan. In Man of Medan, ...

Through The Darkest of Times è un interessante gestionale ambientato durante il Terzo Reich : Per molti anni il Governo tedesco ha censurato tutti quei videogiochi che presentavano riferimenti al nazismo, in particolare le svastiche. Questa decisione non è stata presa molto bene, prima di tutto perché sarebbe un po' come negare la storia (per quanto parliamo difatti gravi, sono accaduti per davvero) ma anche perché tale regola non si applica ad altri medium come documentari e film.Come riporta Polygon, il nuovo gestionale Through the ...

The Dark Tower - Michael Rooker nel cast del pilot in sviluppo per Amazon Prime Video : Notizie serie tv: Michael Rooker nel cast di The Dark Tower, adattamento dei romanzi di Stephen King in sviluppo per Amazon Prime Video.Michael Rooker (The Walking Dead, Guardiani della Galassia) sarà uno dei protagonisti del pilot Amazon Prime Video di The Dark Tower. Si tratta di un adattamento per la “televisione” dei libri di Stephen King con Sam Strike e Jasper Paakonen come protagonisti.La serie, che sta già producendo il ...

E3 2019 : annunciato The Dark Crystal : La resistenza per Nintendo Switch : L'attesissima serie prodotta da Netflix, The Dark Crystal: La resistenza, sbarca su Nintendo Switch con questo avvincente gioco di strategia! In Dark Crystal: La resistenza, i fan possono immergersi nel mondo fantasy di Thra rivivendo, e andando oltre, gli eventi della serie. Saranno presenti anche personaggi giocabili, storie e ambientazioni mai visti prima. Il gioco arriverà nel 2019, di seguito potete trovare il trailer mostrato durante il ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York è una nuova esperienza narrativa single player ambientata nell'universo World of Darkness : Tutti gli occhi potrebbero essere su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, ma non è previsto il lancio del titolo fino al prossimo anno. C'è, tuttavia, qualcosa di strettamente correlato che potrebbe fare la felicità dei fan: un nuovo gioco chiamato Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.Come riporta Eurogamer.net, si tratta di un'esperienza narrativa per giocatore singolo realizzata da una compagnia polacca chiamata Draw Distance, ...

The Dark Crystal : Age of Resistance - dal film alla serie in streaming : Nel 1982 quando uscì nelle sale The Dark Crystal fu un successo mondiale, era un film rivoluzionario quello firmato da Jim Henson che volle fare un fantasy cupo usando per il suo mondo fantastico burattini e pupazzi. Ora grazie a Netflix è stata realizzata una serie intitolata The Dark Crystal: Age of Resistance, ambientata anni prima gli eventi della pellicola, ma sempre nel mondo fantastico di Thra. Il nuovo show è prodotto da Netflix e sarà ...

Gli sviluppatori di Man of Medan parlano del programma di lancio di The Dark Pictures Anthology : Poco fa abbiamo finalmente ottenuto una data di uscita per l'imminente gioco di Supermassive, Man of Medan. Il titolo si svolge su una nave fantasma e utilizza un sistema di scelta simile a Until Dawn del 2015 per creare un percorso di ramificazione di opzioni che porterà a più risultati potenzialmente molto diversi. Il gioco è anche il primo di cinque titoli in una serie antologica chiamata The Dark Pictures. Ora lo sviluppatore ha svelato ...

The Dark Pictures Anthology : Man of Medan ha una data di uscita : Bandai Namco Entertainment Europe e Supermassive Games sono lieti di confermare che il primo titolo di The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, sarà disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.Man of Medan è prenotabile da oggi e (presso alcuni rivenditori selezionati) sarà possibile ottenere l'accesso fin dal giorno di lancio, come bonus pre-order, al Curator's Cut, un percorso alternativo con una nuova ...

