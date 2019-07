Remothered | Tormented Fathers disponibile in edizione fisica dal 31 ottobre

gamerbrain

(Di giovedì 11 luglio 2019) Preparatevi a immergervi in un incubo psicologico perfetto. Darril Arts e Stormind Games hanno collaborato con Soedesco per la pubblicazione della versione retail di. Il videogioco survival horror saràper Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One presso i negozi, a partire dal 312019. Il gioco vedrà il suo debutto nella sua versione digitale su Nintendo Switch a luglio e i giocatori potranno mettere le loro mani anche sulla suapoco dopo. Da indie homemade a videogioco acclamato dalla critica Il progettoinizia nel 2009, come gioco indie nato dalle idee di Chris Darril, game designer, regista e artista. All’epoca, Darril era l’unico a lavorare al progetto. Agli albori, l’allora gioco 2D raccolse una propria fan-base globale. Dopo qualche ...

