Papà eroe salva la figlia di 8 anni dall’annegamento ma muore davanti ai suoi occhi

Rocca di Papa - l’ultimo desiderio del sindaco-eroe : “Quando esco dall’ospedale mi sposi?" : Gabriele Laganà Emanuele Crestini, il sindaco-eroe di Rocca di Papa, mentre era sulla barella dell’ospedale ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo Basta un attimo, una parola o un gesto e la vita di ognuno di noi può prendere direzioni inaspettate e, a volte, drammatiche. Un po’ come accaduto a Emanuele Crestini, il sindaco-eroe di Rocca di Papa morto nell'esplosione del palazzo comunale mentre tentava di mettere in salvo le altre ...

Rocca di Papa - deceduto sindaco eroe : mise in salvo i dipendenti dopo fuga di gas : Avrebbe dovuto compiere 47 anni il prossimo lunedì Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa che lo scorso 10 giugno era rimasto gravemente ferito dopo l'esplosione del palazzo comunale della località dei Castelli Romani dovuta a una fuga di gas provocata dalla rottura di una tubatura di metano nel corso di lavori di scavo. Ora con la sua morte, avvenuta giovedì 20 giugno, ci sono tre persone indagate per omicidio colposo. Crestini si è ...

