Italia Nostra | Tor di Valle area non idonea

“Venezia a rischio” : Italia Nostra chiede all’Unesco di inserire la città in “danger list” : L'associazione "Italia Nostra", preoccupata dalla situazione di Venezia, ha chiesto all'Unesco di inserire la città e la sua laguna nella "danger list", un particolare elenco che raggruppa tutti i siti a rischio. La richiesta d'aiuto arriva dopo l'incidente del 2 giugno scorso tra una nave di crociera e un battello nel canale della Giudecca.

Venezia che muore. Italia Nostra chiede all'Unesco di inserirla fra i siti a rischio : Il turismo aggressivo, senza freni e spesso ‘mordi e fuggi’, con il traffico continuo delle grandi navi e i milioni di turisti in transito; i progetti di sviluppo di grande impatto e gli interventi non necessari fatti per compiacere qualche archistar. E poi l’inquinamento, che distrugge l’ambiente e minaccia la salute dei cittadini: “ecco perché Venezia sta morendo, nella miope incuranza delle istituzioni ...

Olimpiadi Milano-Cortina - l’appello di Mattarella : “Convinto della nostra candidatura - l’Italia è pronta” : “Sono convinto della bontà della nostra candidatura, l’Italia è pronta ad accogliere questo grande evento“. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Cio, a Losanna, il proprio videomessaggio in cui esprime il sostegno alla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Nella città svizzera sono presenti le delegazioni italiane e svedesi in attesa della decisione del Cio. ...

Svizzera - migranti rimandati in Italia : "Incatenati - picchiati e minacciati di non vedere nostra figlia" : La terribile storia di una coppia della Costa d'Avorio, rispedita con la forza in Italia in quanto primo Paese soccorritore.

Calcio femminile - Mattia Martini su Italia-Brasile : “La nostra squadra regalerà sorprese. I pregiudizi? Lo sport non dipende dal sesso” : ESCLUSIVA OA sport – Agliana e Madrid, due realtà molto distanti sotto ogni profilo ma legate da un giovane manager, appassionato di Calcio femminile e grande esperto del “Pallone in rosa”. Stiamo parlando di Mattia Martini, classe ’95, che ha dedicato la propria storia alla causa del movimento delle donne dello sport più amato dagli italiani. Lasciato il Calcio giocato all’età di 16 anni per via di un infortunio, ...

Juncker : l’Italia rischia una procedura per anni. Conte : convinti della nostra linea - non è recessiva : Mentre Conte chiede ai due vicepremier carta bianca per trattare con l’Ue e scongiurare una procedura d’infrazione contro l’Italia, la partita con Bruxelles registra già questa settimana alcuni appuntamenti di rilievo (Eurogruppo ed Ecofin) che, se non risolutivi, forniranno l’occasione per entrare nel vivo della questione ...

Italia-Bosnia - il ct Mancini ammette : “la nostra Nazionale sempre forte - anche quando abbiamo fallito i Mondiali” : Il ct azzurro ha parlato alla vigilia del match contro la Bosnia, esprimendo il proprio punto di vista sulla forza della Nazionale italiana “Stiamo lavorando per diventare una squadra forte, che proponga un bel calcio, che faccia divertire i tifosi“, così Roberto Mancini apre la conferenza stampa della vigilia del match con la Bosnia, valida per le Qualificazioni ad Euro 2020. “L’Italia è sempre stata forte, anche ...

Doppietta Bonansea - l’Italia sogna con Mondiali donne. La bomber : “Abbiamo sconfitto nostra paura” : L'Italia sogna al Mondiale. Stavolta non c'entrano gli eroi quotidiani del calcio, ma le ragazze allenate da Milena Bertolini, divenute partita dopo partita protagoniste di prima fila di uno sport che non ci sta piu' ad esser considerato figlio - anzi figlia - di un dio minore. Il gol di Barbara Bonansea, bomber della Juve campione d'Italia, al 95' fa esplodere di gioia la nazionale e regala all'Italdonne la vittoria all'esordio del Mondiale ...

Lotito sul dossier AlItalia : «C’è interesse da parte nostra» : «C’è interesse da parte nostra. Stiamo lavorando sul dossier. Siamo abituati, come gruppo, ad analizzare e valutare con attenzione i progetti quando ci vengono sottoposti, come in questo caso». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato al quotidiano finanziario MF le indiscrezioni circa un suo coinvolgimento nella cordata, guidata da FS, per il salvataggio di […] L'articolo Lotito sul dossier Alitalia: «C’è ...

Trabocchi trasformati in ristoranti - Netto No di Italia Nostra : Chieti - Italia Nostra d'Abruzzo ha ribadito all'unanimità l'opposizione alla proposta di legge su "la valorizzazione dei Trabocchi ai fini della ristorazione dei consiglieri regionali Montepara e Sospiri con l'avallo dell'assessore regionale all'urbanistica Campitelli, e successive adesioni, anche con emendamenti, dei consiglieri regionali dei 5Stelle, nonché del capogruppo di Fratelli d'Italia, ...

Nasce l’alleanza AIGAE-Italia Nostra per tutelare e raccontare il territorio italiano : “Firmato il protocollo con Aigae. Le Guide Ambientali Escursionistiche saranno le nostre emissarie sul territorio e sapranno valorizzare tutto ciò che noi abbiamo protetto finora e che intendiamo far conoscere ad un pubblico più vasto”: lo ha affermato Mariarita Signorini, Presidente Nazionale di Italia NOSTRA, a margine della firma del Protocollo d’intesa con Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, avvenuta oggi a Roma ...