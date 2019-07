Giga illimitati per i clienti TIM Party | a patto che siate veloci e anche un po’ fortunati

Vodafone down in Italia/ Oggi Giga illimitati internet gratis : ironia sul 'regalo' : Vodafone down in tutta Italia ma non solo: segnalazioni nel resto d'Europa. Guasto risolto dopo due ore: il regalo dell'azienda ai suoi clienti.

Wind offre agli ex clienti minuti illimitati - 200 SMS e 50 Giga a 9 - 99 euro : Se avete un passato in Wind e valutereste un cambio di gestore, tenete d’occhio il telefono. Dai call center sono partiti i primi messaggi alla volta degli ex clienti che in precedenza avevano concesso il consenso commerciale per proporre la Wind All Inclusive Special 50. Al costo di 9,99 euro al mese, l’offerta di Wind […] L'articolo Wind offre agli ex clienti minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga a 9,99 euro proviene da ...