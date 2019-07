Fallimento Qui!Group | arrestato il fondatore Gregorio Fogliani

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Giorgia Baroncini In manette il re dei buoni pasto e altre cinque persone: tutti accusati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata Sono sei le persone finite in manette nell'ambito delle indagini suldella, società leader dei buoni pasto. Tra loro anche ile presidente del gruppo,. Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata. Tre persone, fra cui, si trovano ora agli arresti in carcere, mentre altri tre sono ai domiciliari. La Guardia di finanza di Genova ha dato esecuzione anche ad un sequestro preventivo su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro. Secondo gli inquirenti "perera assolutamente conoscibile sia lo stato di ...

Agenzia_Ansa : Fallimento Qui!Group: arrestato il fondatore #Fogliani - ItalyTelegraph : RT @Agenzia_Ansa: Fallimento Qui!Group: arrestato il fondatore #Fogliani - CesareCe : RT @Agenzia_Ansa: Fallimento Qui!Group: arrestato il fondatore #Fogliani -