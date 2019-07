Diritti tv | Mediapro | “Vogliamo solo essere partner della Lega”

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) La questionetv continua a tener banco. Fonti diaffermano all’Adnkronos la posizione del gruppo nella trattativa in corso con la Lega Serie A per il canaleLega. La volontà del gruppo cino-spagnolo, come aveva anticipato il Financial Times, è di offrire unaship del valore di 1,15 miliardi di euro l’anno per creare un canale dedicato alla Serie A: “L’obiettivo diquello dia livello tecnicoLega Serie A nella gestione del canaleLega”. Gli abbonamenti passerebbero direttamente alla Lega, e non più gestiti dalle pay-tv o comunque gestiti da Lega e Paytv.L'articolotv,: “VogliamoLega” sembrail primo su CalcioWeb.

gazzettaGranata : Diritti tv Serie A, Mediapro vuole prendere il posto di Sky: l’offerta, i club convinti e quelli scettici - gazzettaGranata : Serie A e diritti Tv, Mediapro vuole tutto: pronto canale telematico, addio Sky e Dazn? - gazzettaGranata : Diritti tv Serie A, Mediapro vuole prendere il posto di Sky: l’offerta, i club convinti e… -