Conte aspetta Lukaku | intanto ecco Barella

(Di venerdì 12 luglio 2019) L'Inter prende Nicolo'e prova ad accelerare per Romelu. Il 26enne belga del Manchester United e' infatti l'obiettivo numero uno per l'attacco chiesto da Antonio, che vede nel centravanti l'uomo giusto per ripartire per il dopo-Icardi. Una richiesta forte e ribadita spesso dal nuovo tecnico nerazzurro. Acntato per quanto riguarda. Il giocatore arriva dal Cagliari con una valutazione di 45 milioni e oggi e' atteso a Milano per visite mediche e firma del contratto.Capitolo. Ieri dirigenti nerazzurri sono volati a Londra per parlare con il Manchester United: un primo vertice per rendere noto l'interesse, con la trattativa che quindi deve entrare ancora nel vivo.pero' il giocatore spinge per vestire la maglia dell'Inter e ieri non si e' allenato con i Red Devils in Australia, ufficialmente per un problema al ginocchio.spera di ...

