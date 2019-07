Calciomercato Serie A 11 luglio | duello tra Milan e Roma per Veretout

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019)sempre più intenso inA con il passare dei giorni. Anche oggi giovedì 11sono tanti i rumors e le trattative che si susseguono con il passare delle ore. Tutte le big sono impegnate a cercare rinforzi per farsi trovare pronte in vista del campionato. Facciamo allora il punto della situazione sulle ultime notizie di mercato., due squadre in corsa È il centrocampistal'uomo del momento in chiave: il mediano della Fiorentina lo scorso anno ha disputato un campionato sicuramente molto positivo, mettendo a segno anche delle reti pesanti. Per questo motivo sono tante le big che sono pronti a strapparlo ai viola. Il, ad esempio: infatti i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto una cifra importante inserendo anche Biglia, altro centrocampista centrale, come parziale contropartita. Una proposta che non sembra stuzzicare la ...

SkySport : ?? Giorni decisivi per il futuro di Gonzalo #Higuain #SkyCalciomercato - SkySport : ?? Calciomercato L’Originale ?? “Dall’arpa al violino” ???? In diretta la presentazione di #Gilardino alla #ProVercelli… - Gazzetta_it : #Udinese, è fatta per #Tokoz: al #Besiktas 10 milioni di euro #calciomercato -