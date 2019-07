Calciomercato | le ultime | Ramirez allo Spartak Mosca | ufficiale Joronen al Brescia e

Calciomercato - le ultime : Ramirez allo Spartak Mosca - ufficiale Joronen al Brescia : Non si ferma il Calciomercato. In particolar modo movimento in casa Sampdoria, sono previste per sabato mattina le visite mediche del difensore colombiano Jeison Murillo, l’ex Inter è atteso in Italia e dopo le visite raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro a Ponte di Legno, accordo raggiunto con il Valencia per 2 milioni in prestito e obbligo di riscatto fissato a 12: un’operazione da 15 milioni compresi i bonus. Pronto a ...

Calciomercato - le ultime trattative : Parma scatenato e Genoa attivo - ufficiale Marcano al Porto : ultime ore intense di Calciomercato, il punto sulle ultime trattative. Il difensore Marcano lascia la Roma dopo una sola stagione e torna al Porto. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club giallorosso. “Il difensore spagnolo passa al club Portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni”, con i giallorosso ha disputato 13 partite realizzando una rete, esperienza dunque poco fortunata. Salvatore ...

Calciomercato Juventus news/ Higuain resta? Il West Ham ci prova - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, Higuain potrebbe andarsene o rimanere a Torino, intanto il West Ham ha presentato un'offerta, ultime notizie,

Calciomercato Serie A - le ultime ufficialità : D’Alessandro alla Spal - cessione Bologna : Ancora altre ufficialità per quanto concerne il Calciomercato in Serie A, molto attive tra entrate e uscite la Spal e il Bologna. I ferraresi, in attesa di buone nuove sulla questione stadio, hanno ufficializzato D’Alessandro, con cui l’accordo era già stato raggiunto. L’esterno proveniente dall’Atalanta sarà il sostituto naturale di Lazzari, che dopo tanti anni ha lasciato i biancoazzurri per passare alla Lazio. Il ...

Calciomercato - le ultime trattative : nuovi arrivi in casa Verona - Lazio - Udinese e Brescia : Affari importanti chiusi negli ultimi istanti per quanto riguarda il Calciomercato. Il Verona ha chiuso per Alessandro Berardi, portiere classe ’91, che ha firmato fino al 2021. Porte girevoli anche in casa Brescia. Dopo settimane di trattative si è finalmente sbloccata la trattativa con il Copenaghen per Joronen, estremo difensore finlandese. Ufficialità anche per la Lazio: il nuovo acquisto si chiama Jony Rodriguez, è sbarcato ...

Calciomercato Napoli - ultime notizie : stretta finale per James e Elmas : Calciomercato Napoli, ultime notizie: stretta finale per James Rodriguez Il Napoli si prepara alla nuova stagione e lo fa allenandosi a Dimaro, dove la squadra è già in ritiro da Sabato 6 Luglio. Ancelotti è carico per la nuova stagione e questa volta vorrà insidiare la Juventus e contenderle il titolo fino all’ultima giornata. Il tecnico, allo stesso tempo, si aspetta rinforzi dal mercato. La squadra ha già un’ottima base ma ...

Calciomercato Sampdoria - ultime notizie : piace Rigoni - Valencia su Praet : Calciomercato Sampdoria, ultime notizie: piace Rigoni, Valencia su Praet Ore di lavoro intense per la Sampdoria, che ha messo nel mirino Emiliano Rigoni dello Zenit. È proprio l’esterno offensivo classe 1993, nella prima parte della scorsa stagione all’Atalanta, il nome individuato da Di Francesco per rinforza l’attacco della Samp. La società blucerchiata ha già presentato una prima offerta da 1 milione per il prestito e 9 per l’obbligo di ...

Calciomercato Milan - ultime notizie : sfida alla Roma per Veretout : Calciomercato Milan, ultime notizie: sfida alla Roma per Veretout Come ben sappiamo, il centrocampista francese Jordan Veretout è l’obiettivo dichiarato del Milan. Dopo la prima richiesta da 25 milioni, la Fiorentina sta abbassando le pretese. L’intenzione di Maldini, Boban e Massara è chiudere a breve per metterlo a disposizione di Giampaolo per il ritiro che scatta oggi. C’è ottimismo, anche se la Roma ha alzato la sua offerta: 10 milioni ...

Calciomercato - il punto : Fiorentina scatenata - ribaltone al Genoa e le ultime sul futuro di Praet : ultime ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo diverse novità in casa Genoa. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità dell’arrivo del terzino Barreca. “Il Genoa Cfc rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio Barreca. Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a Neustift”. Novità anche per ...

Calciomercato Inter news/ Quasi fatta per Dzeko! - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, ultime notizie 10 luglio 2019: Pedullà dà ormai per fatto l'affare Dzeko. Per Lukaku Conte ha pazienza, ma non vuole sorprese

Calciomercato Roma news/ Incontro con Mariano Diaz? E' giallo! - ultime notizie - : Calciomercato Roma news, ultime notizie 10 luglio 2019: in Italia gli agenti di Mariano Diaz, nuovo nome per l'attacco? Pallotta, vertice a 4 in Toscana

Calciomercato JUVENTUS NEWS/ Mandzukic piace al Borussia - Pogba... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

Calciomercato Inter news/ Domani la chiusura dell'affare Barella! - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, oggi 9 luglio 2019: Nicolò Barella ad un passo dalla squadra nerazzurra, Domani la fumata bianca definitiva.

Calciomercato - le ultime trattative : Lazzari è della Lazio - sondaggio del West Ham per Petagna : ultime ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Italia ed all’estero. Il Real Madrid comunica la cessione in prestito di Luca Zidane (figlio di Zizou) al Racing Santander fino al 20 giugno 2020. Visite mediche per Romero con la Juventus poi tornerà subito al Genoa per disputare un’altra stagione con il club rossoblu. Nelle ultime ore sondaggio del West Ham per l’attaccante della Spal Andrea Petagna secondo ...