Bottle cap challenge | la nuova sfida che piace a calciatori | attori e cantanti

La sfida dell’estate si chiama Bottlecapchallenge ha impazzire i Vip : La nuova sfida dell’estate si chiama #bottlecapchallenge e consiste nell’aprire una bottiglia con un calcio rotante. La finalità è quella di promuovere la lotta alla sla. Tante celebrità si sono cimentate, con risultati più o meno buoni: da Elisabetta Canalis che tenta e ritenta a Zlatan Ibrahimovic che non sbaglia un colpo. C’è anche Mariah Carey che sceglie una versione personalizzata e fa saltare il tappo con la voce. ...

Justin Bieber sfida Tom Cruise alla Bottle cap Challenge! : Justin Bieber partecipa alla Bottle Cap Challenge e sfida Tom Cruise: cosa risponderà l’attore di Mission: Impossible? Justin Bieber ha partecipato alla Bottle Cap Challenge, la gara dell’estate 2019 in cui molte star di Hollywood si mettono alla prova, facendo volare il tappo di una bottiglia con un calcio… Dopo l’esecuzione da manuale di Jason Statham tanti altri vip hanno accettato ... Leggi tuttoJustin Bieber sfida ...

Justin Bieber torna a trollare Tom Cruise nella Bottle cap Challenge : "Questa potrebbe essere la sua testa" The post Justin Bieber torna a trollare Tom Cruise nella Bottle Cap Challenge appeared first on News Mtv Italia.

Mariah Carey “vince” la Bottle cap Challenge stappando il tappo di una bottiglia con la voce : Vedere per credere! The post Mariah Carey “vince” la Bottle Cap Challenge stappando il tappo di una bottiglia con la voce appeared first on News Mtv Italia.

Bottle cap Challenge - la geniale versione di Mariah Carey - il video social : La sfida social dell'estate 2019 si chiama Bottle Cap Challenge, e consiste nello 'stappare' una bottiglia con un calcio volante. Tra i tanti sportivi che si sono esibiti su Instagram, è comparsa dal nulla Mariah Carey, diva della musica che ha deciso di concedere ai propri fan una versione alternativa della Challenge.Mariah, infatti, ha sì stappato una bottiglia, ma grazie all'uso della propria celebre voce. Nessun calcio, per la Carey, ...

Ecco la nuova sfida sui social : la "Bottle cap challenge" : Gianni Carotenuto Ricordate la parata di vip e persone normali che si facevano riprendere mentre si gettavano un secchio d'acqua gelata in testa? Cinque anni dopo sul web esplode una nuova "socialmania": stappare una bottiglia con un calcio Qualche anno fa - era l'estate 2014 - sui social impazzava la ice bucket challenge. Ricordate? La sfida consisteva nel buttarsi in testa un secchio di acqua gelata, filmarsi e mettere il video sul ...

La prova del momento è la #BottleCapChallenge : vincitore Ryan Reynolds : La #BottleCapChallenge consiste nello svitare e fare saltare il tappo di una bottiglia con un calcio volante. Si tratta della sfida