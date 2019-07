Rifiuti | anni di sequestri e un’autorizzazione “troppo veloce” | gli impianti di Ugolini

Servirà più tempo per ripulire Roma. Rifiuti in Svezia per 2-3 anni : Chi si ritroverà a passeggiare tra le strade di Roma nei prossimi giorni dovrà mettersi l’anima in pace e soprattutto mettere in conto di trovare ancora montagne di Rifiuti intorno a cassonetti trasbordanti. L’operazione straordinaria di raccolta da parte di Ama è scattata, ma serviranno più dei famosi sette giorni previsti inizialmente. Forse quindici, forse qualche giorno in più. È ...

Roma tratta per inviare a Stoccolma i Rifiuti per tre anni : Il Comune di Roma tratta con la società municipalizzata di rifiuti di Stoccolma. L’obiettivo è di inviare all’estero per tre anni parte degli scarti della capitale italiana. Un tempo...

Rifiuti - discariche a rischio collasso nel giro di 2 anni : Stefano Damiano Secondo il rapporto 2019 Fise Assoambiente gli impianti italiani non sono in grado di ricevere le oltre 150milioni di tonnellate di Rifiuti prodotti Oltre 135 milioni di tonnellate di Rifiuti speciali e 30 milioni di tonnellate di Rifiuti urbani. Troppi per il sistema impiantistico italiano che nel giro di meno di 2 anni rischia di collassare. I dati provengono dal rapporto 2019 Fise Assoambiente, associazione di ...

Inchiesta Sesa e Rifiuti - Nicola Fratoianni : “Giusto che Fanpage non riveli le fonti ai carabinieri” : Nicola Fratoianni di Sinistra italiana prende le difese dei giornalisti di Fanpage.it: "Ha fatto bene la redazione di Fanpage a non rivelare le proprie fonti alle forze dell'ordine, che oggi si sono presentate nella redazione del giornale, rispettando così la legge e la deontologia professionale".Continua a leggere

Traffico Rifiuti Latina-Roma - compost irregolare interrato nei campi : “Danni irrimediabili per ambiente e salute pubblica” : “Qua come c’è un po’ di caldo ci facciamo male”. Perché quella roba puzza, crea percolato nei capannoni e continua a “fumare”, anche quando viene trasportata e stesa sui terreni agricoli. Meglio interrarla nei campi, pagando i proprietari. Pazienza se si creano “danni irrimediabili e devastanti per l’ambiente e la salute pubblica”. Il problema, ai titolari del gruppo Sep srl, Società ...

Roma - Garbatella invasa dai Rifiuti. La denuncia del titolare dello storico "Bar della Roma" : «È un'agonia - chiediamo i danni» : Marco Albani, titolare dello storico "Bar della Roma" del quartiere Garbatella, è esausto e ha deciso di denunciare lo stato di degrado del municipio VIII con i cassonetti dei...

Inchiesta Fanpage sui Rifiuti - Fratoianni annuncia interrogazione parlamentare : “Costa chiarisca” : Il deputato di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare sull'Inchiesta pubblicata da Fanpage.it sullo sversamento dei rifiuti in Veneto. Fratoianni si rivolge in particolare al ministro dell'Ambiente: Sarà necessario che il ministro Costa faccia luce fino in fondo su questa vicenda".Continua a leggere