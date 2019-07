Non rispetta ordine restrittivo | arrestato

Ex Ilva - la procura di Taranto spegne l'altoforno 2. «Sicurezza Non rispettata» : La procura della Repubblica del Tribunale di Taranto ha disposto la chiusura dell'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico ritenuto non sicuro. L'impianto venne sequestrato nel 2015 a...

Ex Ilva - la procura ordina lo spegnimento dell'Altoforno 2 : "Non rispettate prescrizioni sulla sicurezza" : Lo stop significherà il blocco di parte della produzione. Il provvedimento parte dall'inchiesta su un incidente mortale del 2015. Applicate solo una parte delle misure indicate della procura

Mondiale Femminile - è sempre guerra tra Usa e Trump : “Mi rifiuto di rispettare un uomo che Non merita rispetto” [FOTO] : E’ ancora guerra aperta tra Donald Trump e la selezione nazionale di calcio Femminile, che domani si gioca il Mondiale nella finale contro l’Olanda. La capitana Megan Rapinoe, protagonista degli accesi dibattiti con il presidente degli Stati Uniti, ha un’alleata: Ali Kriger. Ecco cosa ha detto la calciatrice in merito ad un eventuale invito alla Casa Bianca in caso di successo finale: “Non ho parlato con tutte le ...

Non rispetta il personaggio originale! Halle Bailey è La Sirenetta... scatta la polemica : La cantante di colore Halle Bailey sarà la nuova Ariel nel remake de La Sirenetta diretto da Rob Marshall. Ma a poche ore dalla comunicazione ufficiale, c'è già aria di polemica tra chi difende le tradizioni e vorrebbe una Ariel che rispetti la versione originale e chi invece ha subito gridato al razzismo. Sarà Halle Bailey, cantante R&B, la nuova protagonista del remake de La Sirenetta. Il live action diretto da Rob Marshall ...

Valeriani : Raggi Non rispetta chi aiuta Roma : Roma – “Gli impianti che stanno salvando da mesi la citta’ di Roma dall’emergenza rifiuti sono sempre gli stessi e si trovano fuori dalla Capitale: Aprilia, Frosinone, Castelforte, Pomezia e Viterbo. La sindaca dimostra ancora una volta la sua totale mancanza di collaborazione istituzionale e di rispetto verso intere comunita’ del Lazio, che stanno aiutando da tempo Roma a dispetto dei disastri portarti avanti dalla ...

J-Ax si schiera con Carola Rackete - il duro attacco a Salvini : “I nazisti rispettavano le leggi… Non significa che fossero giuste” : Il rapper J-Ax dal palco del Bologna Sonic Park ha ribadito il suo appoggio a Carola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch 3 attaccando il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sea Watch, il gip libera Carola Rackete: “Ha agito in adempimento di un dovere”. Salvini: “Mi vergogno per magistrati” L'articolo J-Ax si schiera con Carola Rackete, ...

Sea Watch - Toninelli : “Porti chiusi per chi viola legge. Sanno che Non hanno rispettato regole - adesso si rispettano” : “Per chi viola la legge i porti rimarranno chiusi. In questo caso non hanno rispettato il coordinamento dell’operazione e ha violato il diritto internazionale della navigazione, lo Sanno perfettamente che le regole tornano ad essere rispettate”. Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato sul tema della Sea Watch a margine di un evento di Trenitalia. Sea ...

Serie B e C - scadenze Non rispettare - date ballerine e fideiussioni senza timbro : il caos iscrizioni : Ogni estate la stessa storia. Società con l’acqua alla gola, conti che non tornano, la folle corsa alle domande: lontano dalle luci della Serie A, l’iscrizione ai campionati minori è un calvario. Il 2019 non fa eccezione: il Palermo è in bilico, ma ci sono pure tre club che hanno già rinunciato (Siracusa, Albissola e Lucchese) e altri due a forte rischio (Foggia e Arzachena). Il punto è sempre quello: la crisi economica, il rispetto delle ...

Autonomia : Casali (CdV) al M5S - 'Non rispettate il voto dei veneti' : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - “Apprendiamo anche oggi che i cosiddetti ‘tutori dei cittadini e della democrazia’ hanno dileggiato il voto dei veneti in tema di Autonomia. Fino a quando i cittadini dovranno sopportare il vostro non rispetto del voto? E’ noto a tutti che la procedura voluta dal Gover

Il Movimento 5 Stelle contro i sindacati : “Élite di privilegiati che Non rispetta i lavoratori” : Il Movimento 5 Stelle è apertamente in guerra con i sindacati. Nell'ultimo post sul blog delle Stelle i grillini hanno chiesto se i sindacati ritengono "un contratto da 4,5 euro l'ora rispettoso dei lavoratori" e perché lo hanno accettato. Mentre "Landini & Co" sono "élite di privilegiati" che "guadagnano migliaia di euro al mese".Continua a leggere

Sea Watch - Salvini : “L’Italia non si fa dettare le scelte da una Ong che Non rispetta le regole” : “L’Italia non si fa dettare scelte su immigrazione da Ong che non rispetta le regole”. Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto in conferenza stampa al Viminale al termine dell’incontro con i rappresentanti delle Associazioni dei gestori delle discoteche. Sea Watch, attesa per decisione Cedu. Salvini: “Possono stare fino a Natale”. ...

Ho letto tre definizioni di ‘pace’ e Salvini Non ne rispetta nemmeno una : La brillante idea è venuta a una signora tedesca. Si chiama Beatrix von Storch e siede nel Bundestag, il parlamento federale della Germania, per l’AfD, un partito di estrema destra: nel corso delle ultime elezioni europee si è alleato con l’Europa delle Nazioni e della Libertà (ENF), formazione di partiti sovranisti cara a Matteo Salvini, leader della Lega, ministro dell’Interno e (vice)premier. Ebbene, la signora è convinta che Salvini meriti ...

Conte a Ue : Italia rispetta regole. Salvini : Non siamo fessi - ora choc fiscale : Giuseppe Conte rifererisce alla Camera in vista del consiglio europeo di domani e dopodomani e assicura che «l'Italia intende rispettare le regole Ue» ed è aperta al...