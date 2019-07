Ma non sono razzista eh | sono solo arrabbiato | la satira di Makkox

Flavio Briatore lamenta : "non ci sono voli per la Sardegna - per le Baleari nessun problema" - : Serena Granato Il noto imprenditore e team manager in Formula 1 ha scritto ai suoi follower su Instagram, mostrando dei dati di traffico di volo comparati tra la Sardegna e le Isole Baleari "Non ci sono voli per la Sardegna". Flavio Briatore è tornato a catturare l'attenzione mediatica sui social. In un post condiviso sull'account Instagram, il noto imprenditore ha postato un'immagine che mostra due cartine con i relativi dati di ...

THE RESIDENT/ Anticipazioni del 9 luglio 2019 : i pazienti non sono tutti uguali... : The RESIDENT, Anticipazioni del 9 luglio 2019, in prima Tv su Rai 2. Nic viene molestata da un paziente. Mina ritorna al fianco di Bell per operare.

Vaccini : i genitori non sono più obbligati a presentare i certificati alle scuole entro domani : Una nota congiunta del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Salute ha precisato che, essendo stata attivata l’Anagrafe Nazionale Vaccinale, istituita con DM del 17 settembre 2018, i genitori non hanno più l’obbligo di presentare alle scuole, entro domani, mercoledì 10 luglio, la documentazione attestante lo stato vaccinale dei propri figli, poiché è stata attivata l’Anagrafe nazionale vaccinale, che fa dialogare ...

MotoGp - Dovizioso tuona : “non sono uno sbruffone - ma so cosa serve a questa Ducati” : Il pilota della Ducati ha parlato del momento che sta vivendo la Ducati, concentrandosi sugli aspetti da migliorare per competere con Marquez Marc Marquez continua a dominare la scena, veleggiando in vetta alla classifica piloti e avvicinandosi sempre più verso l’ennesimo Mondiale in carriera. AFP/LaPresse Una superiorità pazzesca quella della Honda e del suo alfiere, capace di lasciare solo le briciole ad una Ducati che non riesce a ...

Una sera non sono riuscito a controllarmi! Nicola Panico - la verità su Sara Affi Fella : Sari Affi Fella, dopo due anni dall’esperienza a Temptation Island parla Nicola Panico, il fidanzato della ragazza poi finita sul trono più chiacchierato della storia con la farsa della scelta tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni- Un inganno portato avanti fino alla fine, con tanto di finta scelta. E se non fosse stato per Nicola Panico, che in preda alla gelosia per una relazione di lei con un calciatore raccontò tutto alla redazione, forse ...

Navi della Marina non sono taxi per le Ong! Matteo Salvini risponde a Elisabetta Trenta : "Le Navi militari non sono taxi" ribatte il ministro dell'Interno Salvini a quello della Difesa Trenta, che aveva denunciato il silenzio del Viminale di fronte all'offerta di usare le fregate della Marina per trasbordare a Malta i migranti della Alex. I due a sera si ritrovano fianco a fianco sul palco di un evento a Roma, ma non incrociano nemmeno lo sguardo. E il gelo rimane.

Molte novità di Android Q Beta 5 sono ormai di dominio pubblico - nonostante il rollout non sia ancora partito : Un cambiamento quasi epocale, quello che riguarda il nuovo sistema di navigazione a gesture che debutterà su Android Q L'articolo Molte novità di Android Q Beta 5 sono ormai di dominio pubblico, nonostante il rollout non sia ancora partito proviene da TuttoAndroid.

Migranti - Papa Francesco : "Sono persone - non si tratta di questioni sociali" : "Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie". Questo il messaggio di Papa Francesco durante l’omelia della messa dedicata ai Migranti e ai loro soccorritori, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa. "Non si tratta solo di Migranti, nel duplice senso che i Migranti sono prima di tutto persone umane, e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata", ha aggiunto il ...

Sabrina Ferilli senza veli a 55 anni! Ma non sono tutti applausi : A 55 anni Sabrina Ferilli sa ancora stupire. L’attrice, tra le più amate dagli italiani per le sue forme e il suo modo schietto, stata infatti beccata mentre stava concedendosi una vacanza all’insegna del sano relax e della suggestiva isola di Sardegna. Così come viene mostrato dalle esclusive immagini pubblicate nel nuovo numero di Diva e donna, Sabrina Ferilli sfoggia con fierezza il suo corpo, mentre il marito, l’imprenditore Flavio Cattaneo, ...

Piacenza : "sono un profugo - non pago la spesa". Gambiano in manette : Salvatore Di Stefano Il finto profugo, che in realtà è risultato essere senza fissa dimora e con precedenti, ha poi spintonato un addetto del supermercato ed inveito contro i carabinieri intervenuti. Portato davanti al giudice con fare arrogante ha ribadito il concetto: "Non ho fatto nulla, non so perchè sono qui. Posso fare ciò che voglio" Un Gambiano di 23 anni è finito in manette a Piacenza con le accuse di rapina impropria, ...

"Jova è un grande - ma 4 spine di birra per 50mila persone non bastano e i gettoni acquisto non sono rimborsabili" : “Jovanotti resta un grande, ma al concerto erano scarsi perfino i chioschi dell’acqua e i gettoni per gli acquisti non erano rimborsabili”. Una grande festa che ha portato con sé una grande polemica: è accaduto a Lignano Sabbiadoro (Udine) durante la prima tappa del “Jova Beach Party”, nuovo attesissimo tour di Jovanotti.A scatenare il malcontento dei fan e del pubblico sono stati i token (la moneta ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi si sono lasciati?/ non si seguono più dopo... : Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi si sono lasciati? Scoppia il gossip a causa di un gesto social: i due non si seguono più.