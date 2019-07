caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Perbisognerà aspettare il 2020, “perché non ci sono prime serate per lei” dice la direttrice di Rai1 Teresa De Santis, che nega dissapori con la conduttrice. Eppure, che aveva lasciato la Prova del Cuoco per Portobello, trasmissione che non è stata riconfermata come pure Sanremo Young, che nelle scorse due edizioni aveva ottenuto un grande successo di pubblico, non l’ha presa benissimo. Su Twitter tanti gli utenti delusi da questa decisione Rai. Una fan commenta: “Vorrei essere nella testa di Antonellina in questo momento”. E lei replica così: “Meglio di no”. A buon intenditor. Seè rimasta al palo, molte sono state le conferme e qualche sorpresa alla presentazione dei palinsesti Rai a Milano. Una maratona lunghissima, tanti titoli, poco filo logico. Non viene annunciato il conduttore della 70esima edizione del Festival ...

Noovyis : (“Lasciatemi stare”. Antonella Clerici, l’esclusione dalla Rai è un colpo a cuore) Playhitmusic -… - katak1979 : @gondra_one lasciatemi stare che sono in bagno ma niente, mi dice che deve dirmi una cosa e mi racconta l’odissea.… - unwaveringaze : DANNATE PALLAVOLISTE DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE LASCIATEMI STARE NON POSSO PASSARE LA MIA VITA A VEDERE PARTITE -